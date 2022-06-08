https://arabic.sputniknews.com/20220608/غروندبرغ-يصل-إلى-صنعاء-للتفاوض-مع-أنصار-الله-حول-مقترح-أممي-بفتح-طرق-تعز-1063262902.html
غروندبرغ يصل إلى صنعاء للتفاوض مع "أنصار الله" حول مقترح أممي بفتح طرق تعز
غروندبرغ يصل إلى صنعاء للتفاوض مع "أنصار الله" حول مقترح أممي بفتح طرق تعز
وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء وسط اليمن، في زيارة هي الثانية له للمدينة منذ تسلمه... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T09:43+0000
2022-06-08T09:43+0000
2022-06-08T09:43+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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صنعاء - سبوتنيك. وأفاد مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك" بأن غروندبرغ، وصل على متن طائرة أممية ومعه ممثلو جماعة "أنصار الله" في المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان لفتح الطرق في محافظة تعز ومحافظات أخرى في اليمن، قادمين من العاصمة الأردنية عمّان.في السياق، قال مصدر دبلوماسي يمني في صنعاء لـ "سبوتنيك" إن المبعوث الأممي سيبحث مع قيادات "أنصار الله"، خلال زيارته إلى صنعاء، موافقة الجماعة على مقترح الأمم المتحدة الخاص بفتح 5 طرق في تعز ومحافظات أخرى، خاصة بعد موافقة الحكومة اليمنية عليه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
غروندبرغ يصل إلى صنعاء للتفاوض مع "أنصار الله" حول مقترح أممي بفتح طرق تعز
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وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء وسط اليمن، في زيارة هي الثانية له للمدينة منذ تسلمه منصبه مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.
صنعاء - سبوتنيك
. وأفاد مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك" بأن غروندبرغ، وصل على متن طائرة أممية ومعه ممثلو جماعة "أنصار الله" في المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان لفتح الطرق في محافظة تعز ومحافظات أخرى في اليمن، قادمين من العاصمة الأردنية عمّان.
في السياق، قال مصدر دبلوماسي يمني في صنعاء لـ "سبوتنيك" إن المبعوث الأممي سيبحث مع قيادات "أنصار الله"، خلال زيارته إلى صنعاء، موافقة الجماعة على مقترح الأمم المتحدة الخاص بفتح 5 طرق في تعز ومحافظات أخرى، خاصة بعد موافقة الحكومة اليمنية عليه.