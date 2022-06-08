https://arabic.sputniknews.com/20220608/مايكروسوفت-تقلص-نشاطها-في-روسيا-بسبب-العقوبات-المفروضة-من-الغرب-1063269747.html
"مايكروسوفت" تقلص نشاطها في روسيا بسبب العقوبات المفروضة من الغرب
"مايكروسوفت" تقلص نشاطها في روسيا بسبب العقوبات المفروضة من الغرب
أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الأربعاء، أنها قلصت من أنشطتها في روسيا، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة الوفاء بالالتزامات الحالية للعملاء داخل البلاد. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:08+0000
2022-06-08T11:08+0000
2022-06-08T11:08+0000
العالم
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" بيان شركة "مايكروسوفت"، جاء فيه: "نتيجة للتغيرات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية والتأثيرات على أعمالنا في روسيا قررنا تقليل أنشطتنا بشكل كبير في روسيا".وتابعت الشركة في بيانها: "سنواصل الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية الحالية مع العملاء الروس، بينما المبيعات معلقة حاليا"، مشددةً في الوقت نفسه على أن "هناك نحو 400 موظف يعملون في روسيا ويتأثرون بالصعوبات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا". وكانت شركة "مايكروسوفت" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستعلق مبيعات السلع والخدمات في روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"مايكروسوفت" تقلص نشاطها في روسيا بسبب العقوبات المفروضة من الغرب
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أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الأربعاء، أنها قلصت من أنشطتها في روسيا، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة الوفاء بالالتزامات الحالية للعملاء داخل البلاد.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" بيان شركة
"مايكروسوفت"، جاء فيه: "نتيجة للتغيرات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية والتأثيرات على أعمالنا في روسيا قررنا تقليل أنشطتنا بشكل كبير في روسيا".
وتابعت الشركة في بيانها: "سنواصل الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية الحالية مع العملاء الروس، بينما المبيعات معلقة حاليا"، مشددةً في الوقت نفسه على أن "هناك نحو 400 موظف يعملون في روسيا ويتأثرون بالصعوبات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا".
وكانت شركة "مايكروسوفت" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستعلق مبيعات السلع والخدمات في روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.