https://arabic.sputniknews.com/20220608/مبعوث-الأمم-المتحدة-يصل-إلى-اليمن-لبحث-إنهاء-حصار-مدينة-تعز-1063301945.html
مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى اليمن لبحث إنهاء حصار مدينة تعز
مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى اليمن لبحث إنهاء حصار مدينة تعز
وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الحصار الذي تفرضه جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مدينة تعز. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:55+0000
2022-06-08T17:55+0000
2022-06-08T17:55+0000
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ توجه للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أقل من أسبوع من تمديد الهدنة الحالية لشهرين.وقال المبعوث الأممي إنه سيلتقي قيادة "أنصار الله" لبحث مقترحات إعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، التي أصبحت معزولة إلى حد كبير منذ نحو 6 سنوات.وأشاد غروندبرغ بعملية تمديد الهدنة، معتبرا أنها مؤشرا إيجابيا على جدية الأطراف في التمسك بالهدنة وتنفيذها.يشار إلى أن إجراء مباحثات بشأن تعز هو أحد بنود الهدنة، بالإضافة لاستئناف الرحلات الجوية التجارية من العاصمة اليمنية والسماح للسفن النفطية بدخول ميناء الحديدة الرئيسي الذي يقع أيضا تحت سيطرة أنصار الله.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/أنصار-الله-قدمنا-مبادرة-جدية-بفتح-ثلاث-طرق-في-تعز-لم-تجد-تجاوبا-1063146910.html
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أخبار اليمن الأن
مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى اليمن لبحث إنهاء حصار مدينة تعز
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وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الحصار الذي تفرضه جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مدينة تعز.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ توجه للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أقل من أسبوع من تمديد الهدنة الحالية لشهرين.
وقال المبعوث الأممي إنه سيلتقي قيادة "أنصار الله" لبحث مقترحات إعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز
، ثالث أكبر مدن اليمن، التي أصبحت معزولة إلى حد كبير منذ نحو 6 سنوات.
وأشاد غروندبرغ بعملية تمديد الهدنة، معتبرا أنها مؤشرا إيجابيا على جدية الأطراف في التمسك بالهدنة وتنفيذها.
يشار إلى أن إجراء مباحثات بشأن تعز هو أحد بنود الهدنة، بالإضافة لاستئناف الرحلات الجوية التجارية من العاصمة اليمنية والسماح للسفن النفطية بدخول ميناء الحديدة الرئيسي الذي يقع أيضا تحت سيطرة أنصار الله.