عربي
وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تثبيت أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية
https://arabic.sputniknews.com/20220608/مبعوث-الأمم-المتحدة-يصل-إلى-اليمن-لبحث-إنهاء-حصار-مدينة-تعز-1063301945.html
مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى اليمن لبحث إنهاء حصار مدينة تعز
مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى اليمن لبحث إنهاء حصار مدينة تعز
وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الحصار الذي تفرضه جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مدينة تعز. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:55+0000
2022-06-08T17:55+0000
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061932820_0:0:1424:801_1920x0_80_0_0_4af7b2881e76410790f5b967533233b3.jpg
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ توجه للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أقل من أسبوع من تمديد الهدنة الحالية لشهرين.وقال المبعوث الأممي إنه سيلتقي قيادة "أنصار الله" لبحث مقترحات إعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، التي أصبحت معزولة إلى حد كبير منذ نحو 6 سنوات.وأشاد غروندبرغ بعملية تمديد الهدنة، معتبرا أنها مؤشرا إيجابيا على جدية الأطراف في التمسك بالهدنة وتنفيذها.يشار إلى أن إجراء مباحثات بشأن تعز هو أحد بنود الهدنة، بالإضافة لاستئناف الرحلات الجوية التجارية من العاصمة اليمنية والسماح للسفن النفطية بدخول ميناء الحديدة الرئيسي الذي يقع أيضا تحت سيطرة أنصار الله.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/أنصار-الله-قدمنا-مبادرة-جدية-بفتح-ثلاث-طرق-في-تعز-لم-تجد-تجاوبا-1063146910.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061932820_66:0:1342:957_1920x0_80_0_0_c4a79148b5ecc194f107eda648b77ae2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن

مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى اليمن لبحث إنهاء حصار مدينة تعز

17:55 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الحصار الذي تفرضه جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مدينة تعز.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ توجه للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أقل من أسبوع من تمديد الهدنة الحالية لشهرين.
مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
"أنصار الله": قدمنا مبادرة جدية بفتح ثلاث طرق في تعز لم تجد تجاوبا
6 يونيو, 01:27 GMT
وقال المبعوث الأممي إنه سيلتقي قيادة "أنصار الله" لبحث مقترحات إعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، التي أصبحت معزولة إلى حد كبير منذ نحو 6 سنوات.
وأشاد غروندبرغ بعملية تمديد الهدنة، معتبرا أنها مؤشرا إيجابيا على جدية الأطراف في التمسك بالهدنة وتنفيذها.
يشار إلى أن إجراء مباحثات بشأن تعز هو أحد بنود الهدنة، بالإضافة لاستئناف الرحلات الجوية التجارية من العاصمة اليمنية والسماح للسفن النفطية بدخول ميناء الحديدة الرئيسي الذي يقع أيضا تحت سيطرة أنصار الله.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала