https://arabic.sputniknews.com/20220608/مصرع-17-وإصابة-50-آخرين-إثر-خروج-قطار-عن-القضبان-في-إيران-فيديو-1063250398.html
مصرع 17 وإصابة 50 آخرين إثر خروج قطار عن القضبان في إيران... فيديو
مصرع 17 وإصابة 50 آخرين إثر خروج قطار عن القضبان في إيران... فيديو
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين في حادث خروج قطار ركاب عن مساره. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T06:47+0000
2022-06-08T06:47+0000
2022-06-08T06:47+0000
إيران
أخبار إيران
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال محافظ مدينة طبس في محافظة يزد، علي أكبر رحيمي، إن 4 عربات للقطار من أصل 7 خرجت عن مسارها، صباح اليوم.وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل 17 شخصا وإصابة 50 شخصا، مرجحا زيادة عدد الضحايا بسبب خطورة الحادث.وأوضح أنه تم إرسال 12 سيارة إسعاف، ومروحية وقطار إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.وأكد أن وحدات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر توجد حاليا في مكان الحادث وتقوم بفحص العربات وتحديد الإصابات أو القتلى المحتملين.وفي السياق، قال رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور، إن حادث قطار ركاب مشهد- يزد وقع في الساعة 5:35 صباحا بتوقيت طهران في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومترا من مدينة طبس.
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إيران, أخبار إيران
مصرع 17 وإصابة 50 آخرين إثر خروج قطار عن القضبان في إيران... فيديو
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين في حادث خروج قطار ركاب عن مساره.
وحسب وكالة "تسنيم"
، قال محافظ مدينة طبس في محافظة يزد، علي أكبر رحيمي، إن 4 عربات للقطار من أصل 7 خرجت عن مسارها، صباح اليوم.
وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل 17 شخصا وإصابة 50 شخصا، مرجحا زيادة عدد الضحايا بسبب خطورة الحادث.
وأوضح أنه تم إرسال 12 سيارة إسعاف، ومروحية وقطار إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.
وأكد أن وحدات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر توجد حاليا في مكان الحادث وتقوم بفحص العربات وتحديد الإصابات أو القتلى المحتملين.
وفي السياق، قال رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور، إن حادث قطار ركاب مشهد- يزد وقع في الساعة 5:35 صباحا بتوقيت طهران في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومترا من مدينة طبس.
كما ذكرت الوكالة أن العلاقات العامة للسكك الحديدية أوضحت في بيان أن الحادث وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.