عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220608/ميركل-تعارض-الحظر-المفروض-على-الثقافة-الروسية-1063248311.html
ميركل تعارض الحظر المفروض على الثقافة الروسية
ميركل تعارض الحظر المفروض على الثقافة الروسية
أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنها ضد الحظر المفروض على الثقافة الروسية في الغرب. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T04:58+0000
2022-06-08T04:58+0000
أخبار ألمانيا
أنغيلا ميركل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1049891913_0:292:2602:1756_1920x0_80_0_0_a9a24dca7fc23b202aca8b84b912ad18.jpg
برلين - سبوتنيك. واستنكرت ميركل الأنشطة السياسية لمغنية السوبرانو الأوبرالية الروسية آنا نيتريبكو.وقالت ميركل، عندما سئلت خلال مقابلة عرضتها قناة "فينيكس" التلفزيونية، عما إذا كانت ستدعو نيتريبكو إلى منزلها غدا، كما حدث قبل عدة سنوات: "لا، لن أفعل ذلك... لقد فعلت أشياء سياسية أدينها".وقالت: "لكن يجب أن يكون واضحا جدا: لا أعتقد أنه ينبغي حظر الثقافة الروسية الآن".في أوائل مارس/ آذار الماضي، أعلنت أوبرا متروبوليتان في مدينة نيويورك أن نيتريبكو لن تشارك في الإنتاجات القادمة لأنها لم تمتثل لمتطلبات التخلي عن الدعم الشعبي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الأحداث في أوكرانياوللسبب نفسه، قطعت أوبرا الدولة البافارية العلاقات مع نيتريبكو، حيث قال متحدث باسم نيتريبكو -بعد ذلك- إن المغنية قررت أخذ استراحة من أنشطة الحفلات الموسيقية.وصرحت نتريبكو، في وقت لاحق، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستستأنف الأداء في نهاية مايو/أيار، أولا في أوروبا.كما ذكرت أنها ليست عضوا في الأحزاب السياسية ولا تدعم أيا من القادة السياسيين الروس، وقد استؤنفت حفلاتها الموسيقية بنجاح في الغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211011/بوتين-يبحث-مع-ماكرون-وميركل-التسوية-الأوكرانية-وقضايا-دولية-1050408803.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1049891913_0:48:2602:2000_1920x0_80_0_0_a201f71904a483526ae298746d848cbe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أنغيلا ميركل

ميركل تعارض الحظر المفروض على الثقافة الروسية

04:58 GMT 08.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الكرملين، موسكو
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنها ضد الحظر المفروض على الثقافة الروسية في الغرب.
برلين - سبوتنيك. واستنكرت ميركل الأنشطة السياسية لمغنية السوبرانو الأوبرالية الروسية آنا نيتريبكو.
قمة نورماندي - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس، 9 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2021
بوتين يبحث مع ماكرون وميركل التسوية الأوكرانية وقضايا دولية
11 أكتوبر 2021, 20:09 GMT
وقالت ميركل، عندما سئلت خلال مقابلة عرضتها قناة "فينيكس" التلفزيونية، عما إذا كانت ستدعو نيتريبكو إلى منزلها غدا، كما حدث قبل عدة سنوات: "لا، لن أفعل ذلك... لقد فعلت أشياء سياسية أدينها".
وقالت: "لكن يجب أن يكون واضحا جدا: لا أعتقد أنه ينبغي حظر الثقافة الروسية الآن".
في أوائل مارس/ آذار الماضي، أعلنت أوبرا متروبوليتان في مدينة نيويورك أن نيتريبكو لن تشارك في الإنتاجات القادمة لأنها لم تمتثل لمتطلبات التخلي عن الدعم الشعبي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الأحداث في أوكرانيا
وللسبب نفسه، قطعت أوبرا الدولة البافارية العلاقات مع نيتريبكو، حيث قال متحدث باسم نيتريبكو -بعد ذلك- إن المغنية قررت أخذ استراحة من أنشطة الحفلات الموسيقية.
وصرحت نتريبكو، في وقت لاحق، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستستأنف الأداء في نهاية مايو/أيار، أولا في أوروبا.
كما ذكرت أنها ليست عضوا في الأحزاب السياسية ولا تدعم أيا من القادة السياسيين الروس، وقد استؤنفت حفلاتها الموسيقية بنجاح في الغرب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала