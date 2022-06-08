https://arabic.sputniknews.com/20220608/ميركل-تعارض-الحظر-المفروض-على-الثقافة-الروسية-1063248311.html
ميركل تعارض الحظر المفروض على الثقافة الروسية
ميركل تعارض الحظر المفروض على الثقافة الروسية
أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنها ضد الحظر المفروض على الثقافة الروسية في الغرب. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T04:58+0000
2022-06-08T04:58+0000
2022-06-08T04:58+0000
أخبار ألمانيا
أنغيلا ميركل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1049891913_0:292:2602:1756_1920x0_80_0_0_a9a24dca7fc23b202aca8b84b912ad18.jpg
برلين - سبوتنيك. واستنكرت ميركل الأنشطة السياسية لمغنية السوبرانو الأوبرالية الروسية آنا نيتريبكو.وقالت ميركل، عندما سئلت خلال مقابلة عرضتها قناة "فينيكس" التلفزيونية، عما إذا كانت ستدعو نيتريبكو إلى منزلها غدا، كما حدث قبل عدة سنوات: "لا، لن أفعل ذلك... لقد فعلت أشياء سياسية أدينها".وقالت: "لكن يجب أن يكون واضحا جدا: لا أعتقد أنه ينبغي حظر الثقافة الروسية الآن".في أوائل مارس/ آذار الماضي، أعلنت أوبرا متروبوليتان في مدينة نيويورك أن نيتريبكو لن تشارك في الإنتاجات القادمة لأنها لم تمتثل لمتطلبات التخلي عن الدعم الشعبي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الأحداث في أوكرانياوللسبب نفسه، قطعت أوبرا الدولة البافارية العلاقات مع نيتريبكو، حيث قال متحدث باسم نيتريبكو -بعد ذلك- إن المغنية قررت أخذ استراحة من أنشطة الحفلات الموسيقية.وصرحت نتريبكو، في وقت لاحق، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستستأنف الأداء في نهاية مايو/أيار، أولا في أوروبا.كما ذكرت أنها ليست عضوا في الأحزاب السياسية ولا تدعم أيا من القادة السياسيين الروس، وقد استؤنفت حفلاتها الموسيقية بنجاح في الغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211011/بوتين-يبحث-مع-ماكرون-وميركل-التسوية-الأوكرانية-وقضايا-دولية-1050408803.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1049891913_0:48:2602:2000_1920x0_80_0_0_a201f71904a483526ae298746d848cbe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أنغيلا ميركل
ميركل تعارض الحظر المفروض على الثقافة الروسية
تابعنا عبر
أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنها ضد الحظر المفروض على الثقافة الروسية في الغرب.
برلين - سبوتنيك
. واستنكرت ميركل الأنشطة السياسية لمغنية السوبرانو الأوبرالية الروسية آنا نيتريبكو.
11 أكتوبر 2021, 20:09 GMT
وقالت ميركل، عندما سئلت خلال مقابلة عرضتها قناة "فينيكس" التلفزيونية، عما إذا كانت ستدعو نيتريبكو إلى منزلها غدا، كما حدث قبل عدة سنوات: "لا، لن أفعل ذلك... لقد فعلت أشياء سياسية أدينها".
وقالت: "لكن يجب أن يكون واضحا جدا: لا أعتقد أنه ينبغي حظر الثقافة الروسية الآن".
في أوائل مارس/ آذار الماضي، أعلنت أوبرا متروبوليتان في مدينة نيويورك أن نيتريبكو لن تشارك في الإنتاجات القادمة لأنها لم تمتثل لمتطلبات التخلي عن الدعم الشعبي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الأحداث في أوكرانيا
وللسبب نفسه، قطعت أوبرا الدولة البافارية العلاقات مع نيتريبكو، حيث قال متحدث باسم نيتريبكو -بعد ذلك- إن المغنية قررت أخذ استراحة من أنشطة الحفلات الموسيقية.
وصرحت نتريبكو، في وقت لاحق، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستستأنف الأداء في نهاية مايو/أيار، أولا في أوروبا.
كما ذكرت أنها ليست عضوا في الأحزاب السياسية ولا تدعم أيا من القادة السياسيين الروس، وقد استؤنفت حفلاتها الموسيقية بنجاح في الغرب.