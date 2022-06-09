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https://arabic.sputniknews.com/20220609/أرمينيا-راضية-عن-نوايا-تركيا-1063331651.html
أرمينيا راضية عن نوايا تركيا
أرمينيا راضية عن نوايا تركيا
عبر وزير خارجية أرمينيا عن استحسان بلاده لما تعلنه تركيا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:48+0000
2022-06-09T11:48+0000
العالم
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ووفق وزير الخارجية الأرميني، أعلنت تركيا استعدادها لفتح حدودها أمام المواطنين الأرمن في إطار الجهود المبذولة للتطبيع بين تركيا وأرمينيا.وقال أرارات ميرزويان خلال مؤتمر صحفي، في يريفان، اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إننا مسرورون لأن أنقرة تعلن استعدادها لتطبيع العلاقات وفتح الحدود".ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وأرمينيا. وقد بادرت تركيا إلى إغلاق الحدود التركية الأرمينية في عام 1993.واستضافت موسكو في 14 يناير/كانون الثاني الماضي أول اجتماع أرميني تركي حول التطبيع. وقالت وزارة الخارجية الروسية حينئذ إن الطرفين أبديا الاستعداد لإجراء الحوار البنّاء. ثم عقد اجتماع أرميني تركي آخر في 24 فبراير/شباط في فيينا.
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العالم

أرمينيا راضية عن نوايا تركيا

11:48 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants / الذهاب إلى بنك الصورمشاركون في مظاهرة بعد استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان، يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
مشاركون في مظاهرة بعد استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان، يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants
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عبر وزير خارجية أرمينيا عن استحسان بلاده لما تعلنه تركيا.
ووفق وزير الخارجية الأرميني، أعلنت تركيا استعدادها لفتح حدودها أمام المواطنين الأرمن في إطار الجهود المبذولة للتطبيع بين تركيا وأرمينيا.
وقال أرارات ميرزويان خلال مؤتمر صحفي، في يريفان، اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إننا مسرورون لأن أنقرة تعلن استعدادها لتطبيع العلاقات وفتح الحدود".
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وأرمينيا. وقد بادرت تركيا إلى إغلاق الحدود التركية الأرمينية في عام 1993.
واستضافت موسكو في 14 يناير/كانون الثاني الماضي أول اجتماع أرميني تركي حول التطبيع. وقالت وزارة الخارجية الروسية حينئذ إن الطرفين أبديا الاستعداد لإجراء الحوار البنّاء. ثم عقد اجتماع أرميني تركي آخر في 24 فبراير/شباط في فيينا.
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