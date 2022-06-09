https://arabic.sputniknews.com/20220609/أسعار-النفط-تنخفض-لكنها-تظل-فوق-120-دولارا-1063362334.html

أسعار النفط تنخفض لكنها تظل فوق 120 دولارا

أسعار النفط تنخفض لكنها تظل فوق 120 دولارا

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بسبب احتمال حدوث عمليات إغلاق وبائي جديدة في الصين، لكن لا يزال برميل الخام ثابتا فوق 120 دولارا بسبب الطلب على السفر الصيفي... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T21:01+0000

2022-06-09T21:01+0000

2022-06-09T21:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

الصين

أسعار النفط اليوم

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نيويورك- سبوتنيك. وأغلق خام القياس العالمي "برنت" المتداول في لندن، على انخفاض قدره 51 سنتا، أو 0.4%، عند 123.07 دولار للبرميل، فيما اختتم الخام الأمريكي "نايمكس" متراجعا 60 سنتا أو بنسة 0.5% إلى 121.51 دولار للبرميل.في الجلسة السابقة ، ارتفع خام "برنت" إلى 124.38 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ذروة 14 عاما التي تخطت 130 دولارا ووصل إليها في 9 مارس/ آذار بفعل الصراع في أوكرانيا. وارتفع خام القياس العالمي الخام 58% حتى الآن لهذا العام.أيضا في يوم الأربعاء، سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 123.15 دولار. منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 61%.عادت شنغهاي وبكين لإصدار تنبيهات بشأن فيروس كورونا اليوم الخميس بعد أن أعادت أجزاء من أكبر مركز اقتصادي في الصين فرض قيود الإغلاق، وأعلنت عن جولة جديدة من الاختبارات الجماعية لملايين السكان.خففت كلتا المدينتين مؤخرًا من القيود الشديدة على النشاط الذي يهدف إلى تثبيط انتشار الفيروس، حتى في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة الصينية نفسها بسياسة "عدم انتشار فيروس كورونا الديناميكية".وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة أكثر من 5 دولارات للغالون لأول مرة على الإطلاق، وفقا لخدمة تتبع الأسعار "جاس بادي"، فيما يكافح الأمريكيون مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/لماذا-تبيع-بريطانيا-وقودها-إلى-الولايات-المتحدة-رغم-الأزمة-المحلية-1063352325.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الصين, أسعار النفط اليوم