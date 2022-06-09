https://arabic.sputniknews.com/20220609/أكدت-فعاليتها-مقاتلات-سو-57-تهاجم-الدفاعات-الجوية-في-أوكرانيا-1063310235.html
أكدت فعاليتها.. مقاتلات "سو-57" تدمر الدفاعات الجوية في أوكرانيا
أكدت فعاليتها.. مقاتلات "سو-57" تدمر الدفاعات الجوية في أوكرانيا
استخدمت روسيا مجموعة من مقاتلات "سو-57" لضرب الدفاعات الجوية بأوكرانيا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T04:46+0000
2022-06-09T04:46+0000
2022-06-09T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك":وأشار إلى أن الطائرات شكلت وحدة معلوماتية واحدة مما زاد فعاليتها إثناء البحث عن أهداف وتدميرها. كما تمكنت طائرات "سو-57" من تأكيد قدرتها على التخفي بسبب انخفاض بصمتها الرادارية. وتنتمي طائرة "سو-57" إلى الجيل الخامس من المقاتلات، وتستطيع التعامل مع جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أكدت فعاليتها.. مقاتلات "سو-57" تدمر الدفاعات الجوية في أوكرانيا
04:46 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 04:52 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
استخدمت روسيا مجموعة من مقاتلات "سو-57" لضرب الدفاعات الجوية بأوكرانيا.
وقال
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك":
قامت القوات الجوية الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة بالبحث عن وسائط للدفاع الجوي في أوكرانيا، ودمرتها باستخدام مجموعة متناسقة من مقاتلات "سو-57" تضم أربع طائرات.
وأشار إلى أن الطائرات شكلت وحدة معلوماتية واحدة مما زاد فعاليتها إثناء البحث عن أهداف وتدميرها. كما تمكنت طائرات "سو-57" من تأكيد قدرتها على التخفي بسبب انخفاض بصمتها الرادارية.
وتنتمي طائرة "سو-57" إلى الجيل الخامس من المقاتلات، وتستطيع التعامل مع جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس.