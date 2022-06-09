https://arabic.sputniknews.com/20220609/اتفاق-على-الدعم-العسكري-لماذا-توجه-وفد-إثيوبي-رفيع-إلى-تركيا-في-هذا-التوقيت؟-1063358641.html
اتفاق على الدعم العسكري... لماذا توجه وفد إثيوبي رفيع إلى تركيا في هذا التوقيت؟
اتفاق على الدعم العسكري... لماذا توجه وفد إثيوبي رفيع إلى تركيا في هذا التوقيت؟
أفادت وسائل إعلام إثيوبية، بأن وفدا عسكريا إثيوبيا بقيادة رئيس الأركان المشير برهانو جولا، وصل تركيا أمس الأربعاء. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T20:07+0000
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وحسب وكالة "فانا"، تأتي زيارة الوفد العسكري للمشاركة في مناورات "أفس 2022" والتي اختتمت فعاليتها اليوم الخميس.وأضافت الوكالة أن رئيس الأركان الإثيوبي التقى خلال الزيارة مع نظيره التركي الجنرال ياسر غولر، لمناقشة القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.واتفق الجانبان على العمل على بناء القدرات والدعم العسكري.كما التقى جولا أيضًا بوزير دفاع خلوصي أكار تركيا خلوصي أكار، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع العسكري، كما تبادلا وجهات النظر حول مجالات التعاون العسكري بين البلدين.وتعد "أفس 2022" من المناورات الأكبر للقوات المسلحة التركية في منطقة إيجة، واختتمت اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد كبير من المسؤولين.وحسب "الأناضول"، حضر المناورات رئيس الوزراء وزير الدفاع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ووزراء دفاع أذربيجان وغامبيا والكاميرون وقطر وقرغيزيا وكوسوفو ورواندا، وكذلك رؤساء أركان البوسنة والهرسك وإثيوبيا وكازاخستان والمجر وباكستان.وشارك بجانب القوات المسلحة التركية، قوات من 37 دولة منها إيطاليا وأذربيجان وليبيا والولايات المتحدة والبوسنة ومقدونيا الشمالية وباكستان وألبانيا وكازاخستان وقرغيزيا.وكانت المناورات قد انطلقت في منطقة سفر حصار بولاية إزمير في 9 مايو/ أيار الماضي.وتسمح المناورات للدول المشاركة بالتعرف على الصناعات الدفاعية التركية من طائرات مسيرة ومروحيات وسفن حربية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، ورادار وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/قلق-أمريكي-من-بيع-تركيا-طائرات-مسيرة-إلى-إثيوبيا-1054457147.html
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أخبار إثيوبيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
اتفاق على الدعم العسكري... لماذا توجه وفد إثيوبي رفيع إلى تركيا في هذا التوقيت؟
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أفادت وسائل إعلام إثيوبية، بأن وفدا عسكريا إثيوبيا بقيادة رئيس الأركان المشير برهانو جولا، وصل تركيا أمس الأربعاء.
وحسب وكالة "فانا"،
تأتي زيارة الوفد العسكري للمشاركة في مناورات "أفس 2022" والتي اختتمت فعاليتها اليوم الخميس.
وأضافت الوكالة أن رئيس الأركان الإثيوبي التقى خلال الزيارة مع نظيره التركي الجنرال ياسر غولر، لمناقشة القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان على العمل على بناء القدرات والدعم العسكري.
كما التقى جولا أيضًا بوزير دفاع خلوصي أكار تركيا خلوصي أكار، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع العسكري، كما تبادلا وجهات النظر حول مجالات التعاون العسكري بين البلدين.
22 ديسمبر 2021, 15:58 GMT
وتعد "أفس 2022" من المناورات الأكبر للقوات المسلحة التركية في منطقة إيجة، واختتمت اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد كبير من المسؤولين.
وحسب "الأناضول"
، حضر المناورات رئيس الوزراء وزير الدفاع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ووزراء دفاع أذربيجان وغامبيا والكاميرون وقطر وقرغيزيا وكوسوفو ورواندا، وكذلك رؤساء أركان البوسنة والهرسك وإثيوبيا وكازاخستان والمجر وباكستان.
وشارك بجانب القوات المسلحة التركية، قوات من 37 دولة منها إيطاليا وأذربيجان وليبيا والولايات المتحدة والبوسنة ومقدونيا الشمالية وباكستان وألبانيا وكازاخستان وقرغيزيا.
وكانت المناورات قد انطلقت في منطقة سفر حصار بولاية إزمير في 9 مايو/ أيار الماضي.
وتسمح المناورات للدول المشاركة بالتعرف على الصناعات الدفاعية التركية من طائرات مسيرة ومروحيات وسفن حربية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، ورادار وغيرها.