https://arabic.sputniknews.com/20220609/الجيش-الأمريكي-يعلن-مصرع-5-من-جنوده-في-تحطم-طائرة--1063355312.html
الجيش الأمريكي يعلن مصرع 5 من جنوده في تحطم طائرة
الجيش الأمريكي يعلن مصرع 5 من جنوده في تحطم طائرة
أعلن الجيش الأمريكي مصرع 5 من مشاة البحرية في تحطم طائرة عسكرية بصحراء كاليفورنيا قرب حدود أريزونا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T18:20+0000
2022-06-09T18:20+0000
2022-06-09T18:20+0000
الجيش الأمريكي
تحطم طائرة
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وقال سلاح مشاة البحرية اليوم الخميس في بيان بعد يوم من الحادث، إن جميع مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وتم تحديد الطائرة على أنها من طراز "أم في-22 بي أوسبري" وأنها تابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية للمارينز.ولم ترد أي تفاصيل إضافية بشأن سبب التحطم في بيان سلاح مشاة البحرية.وسقطت الطائرة مساء الأربعاء أثناء التدريب في منطقة نائية في مقاطعة إمبريال بالقرب من مجتمع غلاميس.وواجهت أوسبري وهي طائرة هجين وهليكوبتر انتقادات باعتبارها غير آمنة. وهذه الطائرة مصممة للإقلاع مثل المروحية وتدوير مراوحها إلى وضع أفقي والقيام برحلة بحرية.وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أنه قبل تحطم الطائرة يوم الأربعاء، تسببت حوادث تحطم طائرات أوسبري في مقتل 46 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/أفيخاي-أدرعي-ينشر-صورا-لتدريبات-بين-المارينز-الأمريكية-والقوات-الإسرائيلية-1050699467.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الأمريكي, تحطم طائرة
الجيش الأمريكي يعلن مصرع 5 من جنوده في تحطم طائرة
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أعلن الجيش الأمريكي مصرع 5 من مشاة البحرية في تحطم طائرة عسكرية بصحراء كاليفورنيا قرب حدود أريزونا.
وقال سلاح مشاة البحرية اليوم الخميس في بيان بعد يوم من الحادث، إن جميع مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
14 نوفمبر 2021, 10:30 GMT
وتم تحديد الطائرة على أنها من طراز "أم في-22 بي أوسبري" وأنها تابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية للمارينز.
ولم ترد أي تفاصيل إضافية بشأن سبب التحطم في بيان سلاح مشاة البحرية
.
وسقطت الطائرة مساء الأربعاء أثناء التدريب في منطقة نائية في مقاطعة إمبريال بالقرب من مجتمع غلاميس.
وواجهت أوسبري وهي طائرة هجين وهليكوبتر انتقادات باعتبارها غير آمنة. وهذه الطائرة مصممة للإقلاع مثل المروحية وتدوير مراوحها إلى وضع أفقي والقيام برحلة بحرية.
وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أنه قبل تحطم الطائرة يوم الأربعاء، تسببت حوادث تحطم طائرات أوسبري في مقتل 46 شخصا.