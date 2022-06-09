https://arabic.sputniknews.com/20220609/بايدن-يدعم-زعيم-المعارضة-الفنزويلية-غوايدو-رئيسا-بالوكالة-1063311764.html
بايدن يدعم زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو "رئيسا بالوكالة"
بايدن يدعم زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو "رئيسا بالوكالة"
جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمه لخوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به واشنطن "رئيسا بالوكالة". 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T06:53+0000
2022-06-09T06:53+0000
2022-06-09T06:54+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680452_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a1900aa4a39386061dc7d5756d07cc98.jpg
وقالت شبكة "فرانس 24" إن بايدن أكد دعمه لغوايدو دون دعوته إلى قمة الأمريكيتين التي استبعدت منها السلطة الفنزويلية أيضا، وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن بايدن "تحدث مع الرئيس الفنزويلي بالوكالة خوان غوايدو للتأكيد على اعتراف الولايات المتحدة ودعمها للجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا في 2015 ولغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا".وكانت واشنطن قد أكدت أنها لم تدع فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا لحضور قمة الأمريكيتين التي افتتحت في لوس أنجلوس بسبب "تحفظات" على الديمقراطية في الدول الثلاث.وأبدى بايدن دعمه للمفاوضات التي تقودها فنزويلا، معتبرا أنها "تمثل أفضل طريق لاستعادة سلمية للمؤسسات الديموقراطية وإجراء انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفنزويليين، مشيرا إلى استعداد بلاده لمراجعة سياسة العقوبات إذا أظهر نظام الرئيس نيكولاس مادورو استعداده للتفاوض مع المعارضة على إطار جديد يسمح بمشاورة الفنزويليين عبر انتخابات.وفي وقت سابق، استأنفت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحوار السياسي مع المعارضة في البلاد، حيث عقد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز مفاوضات مع مع رئيس الوفد المفاوض جيراردو بلايد، في أول اجتماع منذ أكتوبر 2021.وكتب رودريغيز على تويتر تحت صورة من الاجتماع مع رئيس الوفد المفاوض جيراردو بلايد: "في اجتماع عمل,,,, الخطط للمستقبل. إنقاذ روح مكسيكو سيتي".ومارس/ آذار الماضي، أعربت الحكومة الفنزويلية عن استعدادها لاستئناف محادثات مع قادة المعارضة برعاية الولايات المتحدة، في مؤشر على تقبّل واشنطن فكرة التفاوض المباشر مع الرئيس نيكولاس مادورو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680452_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_21dea5ca07fb3647b88386fac0b4cd90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
بايدن يدعم زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو "رئيسا بالوكالة"
06:53 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمه لخوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به واشنطن "رئيسا بالوكالة".
وقالت شبكة "فرانس 24
" إن بايدن أكد دعمه لغوايدو دون دعوته إلى قمة الأمريكيتين التي استبعدت منها السلطة الفنزويلية أيضا، وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن بايدن "تحدث مع الرئيس الفنزويلي بالوكالة خوان غوايدو للتأكيد على اعتراف الولايات المتحدة ودعمها للجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا في 2015 ولغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا".
وكانت واشنطن قد أكدت أنها لم تدع فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا لحضور قمة الأمريكيتين التي افتتحت في لوس أنجلوس بسبب "تحفظات" على الديمقراطية في الدول الثلاث.
وأبدى بايدن دعمه للمفاوضات التي تقودها فنزويلا، معتبرا أنها "تمثل أفضل طريق لاستعادة سلمية للمؤسسات الديموقراطية وإجراء انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفنزويليين، مشيرا إلى استعداد بلاده لمراجعة سياسة العقوبات إذا أظهر نظام الرئيس نيكولاس مادورو استعداده للتفاوض مع المعارضة على إطار جديد يسمح بمشاورة الفنزويليين عبر انتخابات.
وفي وقت سابق، استأنفت حكومة الرئيس الفنزويلي
نيكولاس مادورو الحوار السياسي مع المعارضة في البلاد، حيث عقد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز مفاوضات مع مع رئيس الوفد المفاوض جيراردو بلايد، في أول اجتماع منذ أكتوبر 2021.
وكتب رودريغيز على تويتر تحت صورة من الاجتماع مع رئيس الوفد المفاوض جيراردو بلايد: "في اجتماع عمل,,,, الخطط للمستقبل. إنقاذ روح مكسيكو سيتي".
ومارس/ آذار الماضي، أعربت الحكومة الفنزويلية عن استعدادها لاستئناف محادثات مع قادة المعارضة برعاية الولايات المتحدة، في مؤشر على تقبّل واشنطن فكرة التفاوض المباشر مع الرئيس نيكولاس مادورو.