https://arabic.sputniknews.com/20220609/بوتين-إذا-كانت-الدولة-غير-قادرة-على-اتخاذ-قرارات-سيادية-فهي-مستعمرة-1063339248.html
بوتين: إذا كانت الدولة غير قادرة على اتخاذ قرارات سيادية فهي مستعمرة
بوتين: إذا كانت الدولة غير قادرة على اتخاذ قرارات سيادية فهي مستعمرة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه إذا كانت الدولة غير قادرة على اتخاذ قرارات سيادية فهي مستعمرة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T13:48+0000
2022-06-09T13:48+0000
2022-06-09T14:10+0000
روسيا
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وأضاف بوتين: "من أجل المطالبة بأي نوع من السيادة، أنا لا أقول القيادة العالمية بالطبع ، يجب على أي بلد، أي شعب، أي مجموعة عرقية ضمان سيادتهم. لأنه لا توجد حالة وسطية. إما أن تكون البلاد ذات سيادة أو مستعمرة".وتابع بوتين: "لن أعطي أي أمثلة الآن، حتى لا تسيء إلى أي شخص، ولكن إذا لم تتمكن دولة أو مجموعة من الدول من اتخاذ قرارات سيادية، فهي بالفعل مستعمرة ".ووفقا له، كان هناك دائما صراع جيوسياسي وكانت روسيا دائما في "طليعة الأحداث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: إذا كانت الدولة غير قادرة على اتخاذ قرارات سيادية فهي مستعمرة
13:48 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 14:10 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه إذا كانت الدولة غير قادرة على اتخاذ قرارات سيادية فهي مستعمرة.
وأضاف بوتين: "من أجل المطالبة بأي نوع من السيادة، أنا لا أقول القيادة العالمية بالطبع ، يجب على أي بلد، أي شعب، أي مجموعة عرقية ضمان سيادتهم. لأنه لا توجد حالة وسطية. إما أن تكون البلاد ذات سيادة أو مستعمرة".
وتابع بوتين: "لن أعطي أي أمثلة الآن، حتى لا تسيء إلى أي شخص، ولكن إذا لم تتمكن دولة أو مجموعة من الدول من اتخاذ قرارات سيادية، فهي بالفعل مستعمرة ".
ووفقا له، كان هناك دائما صراع جيوسياسي وكانت روسيا دائما في "طليعة الأحداث".