https://arabic.sputniknews.com/20220609/صدى-من-الماضي-موسكو-ترد-على-مطالب-زيلينسكي-1063310619.html
صدى من الماضي.. موسكو ترد على مطالب زيلينسكي
صدى من الماضي.. موسكو ترد على مطالب زيلينسكي
وصف سيناتور روسي ادعاءات الرئيس الأوكراني بأنها صدى الزمن الماضي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T05:59+0000
2022-06-09T05:59+0000
2022-06-09T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن المفاوضات مع موسكو إن المطلوب من موسكو، حتى تستأنف كييف المفاوضات معها، سحب قواتها إلى خط الرابع والعشرين من فبراير/شباط.وقال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عبر حسابه في تلغرام، تعقيبا على اداعاءات زيلينسكي، إنه كان يمكن أن يعمل زيلينسكي على حل أزمة دونباس وتحقيق الاستقرار في جنوب شرق أوكرانيا للحفاظ على الوضع القائم قبل 24 فبراير 2022.ولم تفعل كييف ما يجب أن تفعله لحل الأزمة مع الجمهوريتين الشعبيتين بمنطقة دونباس بالوسائل السلمية، بل استمرت في تكثيف حشوداتها العسكرية في المنطقة. ولذلك فإن روسيا اضطرت إلى التحرك لحماية رعاياها هناك. وقد حققت قواتها تقدما كبيرا على طريق تأمين المنطقة وتوفير الأمن لسكانها. ومن ثم فإن ادعاءات زيلينسكي بضرورة عودة القوات الروسية إلى مواقعها قبل 24 فبراير تبدو وكأنها "صدى من زمن مضى"، وفقا لما قاله السيناتور بوشكوف.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صدى من الماضي.. موسكو ترد على مطالب زيلينسكي
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وصف سيناتور روسي ادعاءات الرئيس الأوكراني بأنها صدى الزمن الماضي.
وجاء في تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن المفاوضات مع موسكو إن المطلوب من موسكو، حتى تستأنف كييف المفاوضات معها، سحب قواتها إلى خط الرابع والعشرين من فبراير/شباط.
وقال
السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عبر حسابه في تلغرام، تعقيبا على اداعاءات زيلينسكي، إنه كان يمكن أن يعمل زيلينسكي على حل أزمة دونباس وتحقيق الاستقرار في جنوب شرق أوكرانيا للحفاظ على الوضع القائم قبل 24 فبراير 2022.
ولم تفعل كييف ما يجب أن تفعله لحل الأزمة مع الجمهوريتين الشعبيتين بمنطقة دونباس بالوسائل السلمية، بل استمرت في تكثيف حشوداتها العسكرية في المنطقة. ولذلك فإن روسيا اضطرت إلى التحرك لحماية رعاياها هناك. وقد حققت قواتها تقدما كبيرا على طريق تأمين المنطقة وتوفير الأمن لسكانها. ومن ثم فإن ادعاءات زيلينسكي بضرورة عودة القوات الروسية إلى مواقعها قبل 24 فبراير تبدو وكأنها "صدى من زمن مضى"، وفقا لما قاله السيناتور بوشكوف.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس.