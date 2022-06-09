https://arabic.sputniknews.com/20220609/مقتل-موظف-بمنظمة-الصحة-العالمية-إثر-إطلاق-نار-في-ميانمار-1063324368.html
مقتل موظف بمنظمة الصحة العالمية إثر إطلاق نار في ميانمار
مقتل موظف بمنظمة الصحة العالمية إثر إطلاق نار في ميانمار
لقي سائق تابع لمنظمة الصحة العالمية مصرعه في ميانمار إثر إطلاق نار، حسبما أفاد رئيسه في العمل، مشيرا إلى أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T09:50+0000
2022-06-09T09:50+0000
2022-06-09T09:50+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن الصحة العالمية بيانا قالت فيه، إن "ميو مين هتوت" قُتل مساء الأربعاء بينما كان يقود دراجته النارية إلى منزله بعد الانتهاء من عمله في بلدة مولامين بولاية مون.يشار إلى أن اشتباكات دامية اجتاحت مساحات شاسعة من ميانمار منذ أن قام الجيش في البلاد بانقلاب في فبراير/ شباط 2021، حيث قُتل ما يقرب من 2000 مدني في حملة قمع وحشية لاحقة على المعارضة، وفقًا لمجموعة مراقبة محلية.وفي ديسمبر/ كانون الأول ، قُتل اثنان من العاملين في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية في مذبحة عشية عيد الميلاد راح ضحيتها أكثر من 30 شخصًا ألقي باللوم فيها على قوات المجلس العسكري في ميانمار، وعثر على جثثهم محترقة على طريق سريع في ولاية كاياه الشرقية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل موظف بمنظمة الصحة العالمية إثر إطلاق نار في ميانمار
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لقي سائق تابع لمنظمة الصحة العالمية مصرعه في ميانمار إثر إطلاق نار، حسبما أفاد رئيسه في العمل، مشيرا إلى أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد.
ونقلت "فرانس برس" عن الصحة العالمية بيانا قالت فيه، إن "ميو مين هتوت" قُتل مساء الأربعاء بينما كان يقود دراجته النارية إلى منزله بعد الانتهاء من عمله في بلدة مولامين بولاية مون.
وأضافت المنظمة: "نشعر جميعا بحزن عميق لوفاته المأساوية ونقدم أعمق تعازينا لأسرة زميلنا"، مشيرة إلى أن القتيل كان قد عمل سائقا بالمنظمة لما يقرب من خمس سنوات.
يشار إلى أن اشتباكات دامية اجتاحت مساحات شاسعة من ميانمار منذ أن قام الجيش في البلاد بانقلاب
في فبراير/ شباط 2021، حيث قُتل ما يقرب من 2000 مدني في حملة قمع وحشية لاحقة على المعارضة، وفقًا لمجموعة مراقبة محلية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول ، قُتل اثنان من العاملين في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية في مذبحة عشية عيد الميلاد راح ضحيتها أكثر من 30 شخصًا ألقي باللوم فيها على قوات المجلس العسكري في ميانمار، وعثر على جثثهم محترقة على طريق سريع في ولاية كاياه الشرقية.