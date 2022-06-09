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https://arabic.sputniknews.com/20220609/يناولونهم-المؤثرات-العقلية-السلطات-الأمنية-اللاتفية-متهمة-بتحريض-مهاجرين-على-خرق-حرمة-الحدود-1063327973.html
يناولونهم المؤثرات العقلية.. السلطات الأمنية اللاتفية متهمة بتحريض مهاجرين على خرق حرمة الحدود
يناولونهم المؤثرات العقلية.. السلطات الأمنية اللاتفية متهمة بتحريض مهاجرين على خرق حرمة الحدود
أخبر مصدر في حرس الحدود البيلاروسي وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) بأن حراس الحدود اللاتفيين يناولون مهاجرين من الشرق الأوسط المؤثرات العقلية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:57+0000
2022-06-09T10:58+0000
العالم
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وانكشف هذا الأمر حينما أوقف حرس الحدود البيلاروسي رجلين حاولا التسلل إلى الأراضي البلاروسية في 7 يونيو/حزيران الجاري. وصرح الموقوفان وهما مواطنان أفغانيان، أن رجال الأمن اللاتفيين أجبروهما على عبور الحدود البيلاروسية.وضُبطت بحوزتهما 16 حبة تحتوي على مادة الترامادول، وهي من المؤثرات العقلية.وقال المصدر إن السلطات الأمنية اللاتفية قد تكون أقبلت على تسليم المؤثرات العقلية إلى المهاجرين إلى أوروبا لتحريضهم على خرق حرمة حدود بيلاروسيا.
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العالم

يناولونهم المؤثرات العقلية.. السلطات الأمنية اللاتفية متهمة بتحريض مهاجرين على خرق حرمة الحدود

10:57 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 10:58 GMT 09.06.2022)
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiمهاجرون على الحدود بين بولندا و بيلاروسيا، 20 أغسطس 2021
مهاجرون على الحدود بين بولندا و بيلاروسيا، 20 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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أخبر مصدر في حرس الحدود البيلاروسي وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) بأن حراس الحدود اللاتفيين يناولون مهاجرين من الشرق الأوسط المؤثرات العقلية.
وانكشف هذا الأمر حينما أوقف حرس الحدود البيلاروسي رجلين حاولا التسلل إلى الأراضي البلاروسية في 7 يونيو/حزيران الجاري. وصرح الموقوفان وهما مواطنان أفغانيان، أن رجال الأمن اللاتفيين أجبروهما على عبور الحدود البيلاروسية.
وضُبطت بحوزتهما 16 حبة تحتوي على مادة الترامادول، وهي من المؤثرات العقلية.
وقال المصدر إن السلطات الأمنية اللاتفية قد تكون أقبلت على تسليم المؤثرات العقلية إلى المهاجرين إلى أوروبا لتحريضهم على خرق حرمة حدود بيلاروسيا.
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