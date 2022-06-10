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https://arabic.sputniknews.com/20220610/أنطونوف-العلاقات-بين-موسكو-وواشنطن-يمكن-أن-تتدهور-أكثر--1063414545.html
أنطونوف: العلاقات بين موسكو وواشنطن يمكن أن تتدهور أكثر
أنطونوف: العلاقات بين موسكو وواشنطن يمكن أن تتدهور أكثر
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أنه لا توجد اليوم خلفية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T23:11+0000
2022-06-10T23:11+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف لوكالة "سبوتنيك": "لا أرى اليوم خلفية لتطبيع العلاقات. أود أن أقول أنه في حال الأمريكيين لا يرغبون بالعلاقات التي نعرضها عليهم اليوم فنحن لن نصرّ عليهم".وأشار المتحدث إلى أن العلاقات يمكن أن تتدهور أكثر، مضيفاً أن العلاقات الودية من مصلحة البلدين، لأن الولايات المتحدة وحدها لن تعالج المشاكل التي يواجهها العالم كالإرهاب والاستقرار الاستراتيجي.وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية، الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو، محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/الخارجية-الروسية-واشنطن-مسؤولة-عن-تدهور-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1056779401.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أنطونوف: العلاقات بين موسكو وواشنطن يمكن أن تتدهور أكثر

23:11 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna
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أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أنه لا توجد اليوم خلفية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة.
واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف لوكالة "سبوتنيك": "لا أرى اليوم خلفية لتطبيع العلاقات. أود أن أقول أنه في حال الأمريكيين لا يرغبون بالعلاقات التي نعرضها عليهم اليوم فنحن لن نصرّ عليهم".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
الخارجية الروسية: واشنطن مسؤولة عن تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة
21 يناير, 08:57 GMT
وأشار المتحدث إلى أن العلاقات يمكن أن تتدهور أكثر، مضيفاً أن العلاقات الودية من مصلحة البلدين، لأن الولايات المتحدة وحدها لن تعالج المشاكل التي يواجهها العالم كالإرهاب والاستقرار الاستراتيجي.
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.
وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية، الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو، محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.
كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
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