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إسرائيل ترد على نصرلله بشأن استخراج الغاز في الحقل المشترك
إسرائيل ترد على نصرلله بشأن استخراج الغاز في الحقل المشترك
رد وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تصريحات الأمين العالم لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بشأن استخراج الغاز من الحقل المشترك بين لبنان وإسرائيل. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T05:55+0000
2022-06-10T05:57+0000
العالم العربي
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وقال ليبرمان بهذا الصدد إنه "لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات، وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار لأي تهديدات".وكان نصرالله قد تطرق في خطابه، يوم أمس الخميس، إلى ملف النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية والاعتداء الاسرائيلي، إضافة إلى عملية الترسيم.وأشار نصرالله إلى أنّ "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان وكل خياراتنا مفتوحة دون أي تردد وعلى العدو أن يتوقف عن استخراج النفط من حقل كاريش".
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العالم العربي

إسرائيل ترد على نصرلله بشأن استخراج الغاز في الحقل المشترك

05:55 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 05:57 GMT 10.06.2022)
© AP Photo / Sebastian Scheinerلافتة انتخابية تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار الصورة)، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان (وسط الصورة)، وزعيم حزب "الأزرق والأبيض" بيني غانتس، وهو يرتدون أقنعة في المدينة الإسرائيلية من رمات جان، بالقرب من تل أبيب 29 مارس 2020
لافتة انتخابية تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار الصورة)، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان (وسط الصورة)، وزعيم حزب الأزرق والأبيض بيني غانتس، وهو يرتدون أقنعة في المدينة الإسرائيلية من رمات جان، بالقرب من تل أبيب 29 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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رد وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تصريحات الأمين العالم لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بشأن استخراج الغاز من الحقل المشترك بين لبنان وإسرائيل.
وقال ليبرمان بهذا الصدد إنه "لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات، وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار لأي تهديدات".
وكان نصرالله قد تطرق في خطابه، يوم أمس الخميس، إلى ملف النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية والاعتداء الاسرائيلي، إضافة إلى عملية الترسيم.
وأشار نصرالله إلى أنّ "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان وكل خياراتنا مفتوحة دون أي تردد وعلى العدو أن يتوقف عن استخراج النفط من حقل كاريش".
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