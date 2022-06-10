https://arabic.sputniknews.com/20220610/البريطانيون-محبطون-من-خطط-جونسون-للتخلي-عن-الغاز-1063393644.html
البريطانيون محبطون من خطط جونسون للتخلي عن الغاز
البريطانيون محبطون من خطط جونسون للتخلي عن الغاز
كتبت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، مقالا مطولا أكدت من خلاله أن سكان المملكة المتحدة لا يريدون التخلي عن أنظمة التدفئة بالغاز، كما أنهم يرفضون خطة رئيس... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:51+0000
2022-06-10T12:51+0000
2022-06-10T12:51+0000
العالم
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يواصل البريطانيون شراء سخانات الغاز، على الرغم من التعريفات التي زادت بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.وفقا لنتائج دراسة استشهدت بها الصحيفة، 12% فقط من البريطانيين مستعدون لاختيار سخان حراري كهربائي. السبب الرئيسي لمثل هذه القرارات هو السعر الفلكي لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة.في التعليقات على المقال، أعرب العديد من القراء أيضا عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام الغاز.وكتب أحدهم: "سأقوم بتركيب غلاية غاز في نهاية هذا الأسبوع. ولن أشتري مضخات حرارية تعمل بالطاقة البديلة".وكتب ناقد آخر: "مضخات الحرارة هي لقطاع الطرق الأغنياء... لا أحد من الطبقة العاملة يستطيع تحمل تكاليفهامنذ 1 أبريل ، ارتفعت عتبة سعر الغاز والكهرباء بنسبة 54% في المملكة المتحدة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20211009/مصانع-كبرى-في-بريطانيا-تهدد-الحكومة-بوقف-الإنتاج-إذا-لم-تنخفض-أسعار-الغاز-1050382547.html
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العالم
البريطانيون محبطون من خطط جونسون للتخلي عن الغاز
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كتبت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، مقالا مطولا أكدت من خلاله أن سكان المملكة المتحدة لا يريدون التخلي عن أنظمة التدفئة بالغاز، كما أنهم يرفضون خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتحويل البلاد إلى خيارات أخرى.
يواصل البريطانيون شراء سخانات الغاز، على الرغم من التعريفات التي زادت بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.
وفقا لنتائج دراسة استشهدت بها الصحيفة
، 12% فقط من البريطانيين مستعدون لاختيار سخان حراري كهربائي. السبب الرئيسي لمثل هذه القرارات هو السعر الفلكي لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة.
في التعليقات على المقال، أعرب العديد من القراء أيضا عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام الغاز.
وكتب أحدهم: "سأقوم بتركيب غلاية غاز في نهاية هذا الأسبوع. ولن أشتري مضخات حرارية تعمل بالطاقة البديلة".
وكتب ناقد آخر: "مضخات الحرارة هي لقطاع الطرق الأغنياء... لا أحد من الطبقة العاملة يستطيع تحمل تكاليفها
منذ 1 أبريل ، ارتفعت عتبة سعر الغاز والكهرباء بنسبة 54% في المملكة المتحدة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.