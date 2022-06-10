https://arabic.sputniknews.com/20220610/البريطانيون-محبطون-من-خطط-جونسون-للتخلي-عن-الغاز-1063393644.html

البريطانيون محبطون من خطط جونسون للتخلي عن الغاز

البريطانيون محبطون من خطط جونسون للتخلي عن الغاز

كتبت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، مقالا مطولا أكدت من خلاله أن سكان المملكة المتحدة لا يريدون التخلي عن أنظمة التدفئة بالغاز، كما أنهم يرفضون خطة رئيس... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T12:51+0000

2022-06-10T12:51+0000

2022-06-10T12:51+0000

العالم

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يواصل البريطانيون شراء سخانات الغاز، على الرغم من التعريفات التي زادت بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.وفقا لنتائج دراسة استشهدت بها الصحيفة، 12% فقط من البريطانيين مستعدون لاختيار سخان حراري كهربائي. السبب الرئيسي لمثل هذه القرارات هو السعر الفلكي لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة.في التعليقات على المقال، أعرب العديد من القراء أيضا عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام الغاز.وكتب أحدهم: "سأقوم بتركيب غلاية غاز في نهاية هذا الأسبوع. ولن أشتري مضخات حرارية تعمل بالطاقة البديلة".وكتب ناقد آخر: "مضخات الحرارة هي لقطاع الطرق الأغنياء... لا أحد من الطبقة العاملة يستطيع تحمل تكاليفهامنذ 1 أبريل ، ارتفعت عتبة سعر الغاز والكهرباء بنسبة 54% في المملكة المتحدة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20211009/مصانع-كبرى-في-بريطانيا-تهدد-الحكومة-بوقف-الإنتاج-إذا-لم-تنخفض-أسعار-الغاز-1050382547.html

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العالم