https://arabic.sputniknews.com/20220610/الدفاع-الصينية-للبنتاغون-أي-محاولة-لاستخدام-تايوان-كأداة-للتحكم-بالصين-محكومة-بالفشل--1063385703.html
الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل
الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل
الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:16+0000
2022-06-10T11:16+0000
2022-06-10T11:16+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم
الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل
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الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل