https://arabic.sputniknews.com/20220610/السعودية-تلغي-قاعدة-إلزامية-في-صورة-المرأة-بالبطاقة-الشخصية-1063411466.html
السعودية تلغي قاعدة إلزامية في صورة المرأة بالبطاقة الشخصية
السعودية تلغي قاعدة إلزامية في صورة المرأة بالبطاقة الشخصية
كشفت تقارير سعودية، اليوم الجمعة، عن إلغاء المملكة العربية السعودية قاعدة إلزامية بالنسبة لصورة المرأة في البطاقة الشخصية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T19:56+0000
2022-06-10T19:56+0000
2022-06-10T19:56+0000
السعودية
العالم العربي
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وتم إجراء تعديلات جديدة على المادة "17" من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في السعودية، وهي حذف العبارة التي تقضي بضرورة تغطية شعر الرأس والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة في بطاقة الهوية الوطنية، وفقا صحيفة "عكاظ" السعودية.ويشير التعديل الحديث إلى أنه لن تكون هناك إلزامية للمرأة بتغطية شعر رأسها وعنقها، عند إرفاق الصورة لإدراجها في بطاقة الهوية الوطنية.لكن ما زالت المادة "17" تلزم النساء أن تكون صورتهن في البطاقة الشخصية خالية من أي زينة.وكانت المادة "17" من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في السعودية تنص قبل تعديلها على أنه: "يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء حديثة وملونة وبخلفية بيضاء في وضع مقابل، ودون نظارات وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبالملابس المدنية للمملكة، وبمقاس (4×6 سنتيمتر)، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، كما يجب أن تكون الصورة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق".
https://arabic.sputniknews.com/20201114/السعودية-5-ضوابط-متعلقة-بالصورة-الشخصية-في-بطاقة-الهوية-لنساء-المملكة-1047189779.html
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السعودية, العالم العربي
السعودية تلغي قاعدة إلزامية في صورة المرأة بالبطاقة الشخصية
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كشفت تقارير سعودية، اليوم الجمعة، عن إلغاء المملكة العربية السعودية قاعدة إلزامية بالنسبة لصورة المرأة في البطاقة الشخصية.
وتم إجراء تعديلات جديدة على المادة "17" من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في السعودية، وهي حذف العبارة التي تقضي بضرورة تغطية شعر الرأس والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة في بطاقة الهوية الوطنية، وفقا صحيفة "عكاظ"
السعودية.
ويشير التعديل الحديث إلى أنه لن تكون هناك إلزامية للمرأة بتغطية شعر رأسها وعنقها، عند إرفاق الصورة لإدراجها في بطاقة الهوية الوطنية.
لكن ما زالت المادة "17" تلزم النساء أن تكون صورتهن في البطاقة الشخصية خالية من أي زينة.
14 نوفمبر 2020, 15:23 GMT
وكانت المادة "17" من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في السعودية تنص قبل تعديلها على أنه: "يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء حديثة وملونة وبخلفية بيضاء في وضع مقابل، ودون نظارات وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبالملابس المدنية للمملكة، وبمقاس (4×6 سنتيمتر)، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، كما يجب أن تكون الصورة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق".