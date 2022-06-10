https://arabic.sputniknews.com/20220610/الصين-تصف-نظرية-تسرب-كورونا-من-أحد-مختبراتها-بـالكذبة-السياسية-1063412216.html

الصين تصف نظرية تسرب كورونا من أحد مختبراتها بـ"الكذبة السياسية"

الصين تصف نظرية تسرب كورونا من أحد مختبراتها بـ"الكذبة السياسية"

هاجمت الصين، اليوم الجمعة، النظرية القائلة أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد ربما تكون قد نشأت ‏كتسريب من مختبر صيني، واصفة إياها بـ"كذبة سياسية"، وذلك ردا على... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T20:40+0000

2022-06-10T20:40+0000

2022-06-10T20:40+0000

الصين

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

العالم

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ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، الاتهامات بأن الصين لم تتعاون بشكل كامل مع المحققين بشأن معرفة أصول الفيروس، مؤكدا أنها ترحب بإجراء تحقيق علمي، لكنها ترفض أي تلاعب سياسي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.كما كرر لي جيان الدعوات إلى إجراء تحقيق في "المختبرات المشبوهة للغاية، مثل فورت ديتريك وجامعة نورث كارولينا" في أمريكا حيث تزعم أن الولايات المتحدة تطوّر"كوفيد-19" كسلاح بيولوجي.وتابع: "لقد دعمنا دائما وشاركنا في تعقب الفيروس العالمي بالاستناد إلى العلم، لكننا عارضنا بشدة أي شكل من أشكال التلاعب السياسي".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن الصين قدمت مساهمات كبيرة في تتبع فيروس "كورونا" المستجد، لافتا إلى أنها شاركت معظم البيانات ونتائج الأبحاث.وأضاف مشيرا إلى أن "هذا يعكس تماما موقف الصين المنفتح والشفاف والمسؤول، فضلا عن دعمها لعمل منظمة الصحة العالمية والمجموعة الاستشارية".وفي تقريرها الصادر، أمس الخميس، قالت مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية إن "أجزاء أساسية من البيانات" لشرح كيف بدأ وباء "كورونا" لا تزال مفقودة.وأضافوا أنهم "سيظلون منفتحين لكل الأدلة العلمية التي ستتوافر في المستقبل، من أجل السماح بإجراء اختبار شامل لجميع الفرضيات المعقولة".كما نوّه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية في تقريرهم، أمس الخميس، أنه نظرا لأن حوادث المختبرات في الماضي تسببت في بعض الأمراض المتفشية، فلا يمكن استبعاد تسرب فيروس "كورونا" من معمل في الصين، وهي النظرية التي ترفضها بكين، وتعتبرها مسيّسة للغاية.

https://arabic.sputniknews.com/20210927/تقارير-منظمة-الصحة-العالمية-تعيد-التحقيق-فيما-إذا-كان-كورونا-تسرب-من-مختبر-صيني-1050269577.html

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الصين, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, العالم