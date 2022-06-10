https://arabic.sputniknews.com/20220610/بعد-إعلان-الاتحاد-الأوروبي-دعم-إسبانيا-الجزائر-ترد-1063412360.html
بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا... الجزائر ترد
بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا... الجزائر ترد
ردت الجزائر، اليوم الجمعة، على موقف الاتحاد الأوروبي، الذي أكد استعداده لدعم إسبانيا، بغض النظر عن مراعاة موقف الجزائر. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T20:44+0000
2022-06-10T20:44+0000
2022-06-10T20:58+0000
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101852/35/1018523581_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_9ea36815735413efba54d057a01db020.jpg
أعربت الجزائر، اليوم الجمعة، عن أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي "المتسرع" بشأن الأزمة مع إسبانيا.وجاء الرد الجزائري عبر بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، حيث عبرت البعثة عن أسفها لتسرع المفوضية الأوروبية في إصدار موقفها.وقالت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنها نقلته وكالات إعلام جزائرية غير رسمية، إن المفوضية الأوروبية "ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".وتابع المصدر مؤكدا أن "إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".ونوه المصدر، بحسب موقع "الشروق" الجزائري، إلى أن الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد عن الالتزام بعقودها الغازية مع إسبانيا.وكان وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، قد قال، بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إن بلاده "تريد حلا سريعا للخلاف مع الجزائر عبر الوسائل الدبلوماسية".وبدوره أكد الاتحاد الأوروبي "استعداده لدعم إسبانيا بالرغم من تفضيله للحوار".أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء الماضي، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الجزائرية التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002 في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين، لا سيما مع تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أكد أن الجزائر قررت مباشرة "التعليق الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم توقيعها مع إسبانيا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.وشددت الرئاسة الجزائرية على أن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".وربط الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي بين القرار الجزائري وصفقة الغاز الموقعة مع إسبانيا، معتبرين أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف قاسية تمر فيها أوروبا نتيجة الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجزائر-تعلق-معاهدة-الصداقة-وحسن-الجوار-مع-إسبانيا-بشكل-فوري-1063296363.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101852/35/1018523581_117:0:2737:1965_1920x0_80_0_0_2cff1fe27decbf9120f00df3ca4fe15c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا... الجزائر ترد
20:44 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
ردت الجزائر، اليوم الجمعة، على موقف الاتحاد الأوروبي، الذي أكد استعداده لدعم إسبانيا، بغض النظر عن مراعاة موقف الجزائر.
أعربت الجزائر، اليوم الجمعة، عن أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي "المتسرع" بشأن الأزمة مع إسبانيا.
وجاء الرد الجزائري عبر بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، حيث عبرت البعثة عن أسفها لتسرع المفوضية الأوروبية في إصدار موقفها.
وقالت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنها نقلته وكالات إعلام جزائرية غير رسمية
، إن المفوضية الأوروبية "ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".
وتابع المصدر مؤكدا أن "إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".
ونوه المصدر، بحسب موقع "الشروق"
الجزائري، إلى أن الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد عن الالتزام بعقودها الغازية مع إسبانيا.
وكان وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، قد قال، بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إن بلاده "تريد حلا سريعا للخلاف مع الجزائر عبر الوسائل الدبلوماسية".
وبدوره أكد الاتحاد الأوروبي "استعداده لدعم إسبانيا بالرغم من تفضيله للحوار".
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان مشترك مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن "الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو… ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات"، معتبرين أن حظر الجزائر للتعاملات التجارية مع إسبانيا "ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي" بحسب مزاعمهم.
أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء الماضي، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة
وحسن الجوار الجزائرية التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002 في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين، لا سيما مع تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أكد أن الجزائر قررت مباشرة "التعليق الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم توقيعها مع إسبانيا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".
وشددت الرئاسة الجزائرية على
أن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".
وربط الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي بين القرار الجزائري وصفقة الغاز الموقعة مع إسبانيا، معتبرين أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف قاسية تمر فيها أوروبا نتيجة الوضع في أوكرانيا.