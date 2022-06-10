https://arabic.sputniknews.com/20220610/لافروف-يؤكد-أن-الناتو-لم-يعد-قادرا-على-تقرير-مصير-أوروبا-ويكشف-عن-حلف-موازن-1063401194.html
لافروف يؤكد أن "الناتو" لم يعد قادرا على تقرير مصير أوروبا ويكشف عن حلف "موازن"
لافروف يؤكد أن "الناتو" لم يعد قادرا على تقرير مصير أوروبا ويكشف عن حلف "موازن"
أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أنه أصبح من الواضح للجميع أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يعد قادرا على تقرير مصير أوروبا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T15:04+0000
2022-06-10T15:04+0000
2022-06-10T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "حقيقة أنهم (الناتو) لا يستطيعون تقرير مصير أوروبا، أعتقد أن ذلك أصبح واضحا بالفعل للجميع".وبين الوزير الروسي أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعمل اليوم كعامل موازنة لأعمال "الناتو" غير المشروعة.وأشار لافروف إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقوم على مبدأ الجودة وليس الكمية كما هو الحال في الناتو.وأكد لافروف أن روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب، لكن "رقصة التانغو" بحاجة لشخصين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف يؤكد أن "الناتو" لم يعد قادرا على تقرير مصير أوروبا ويكشف عن حلف "موازن"
15:04 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 15:10 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أنه أصبح من الواضح للجميع أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يعد قادرا على تقرير مصير أوروبا.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "حقيقة أنهم (الناتو) لا يستطيعون تقرير مصير أوروبا، أعتقد أن ذلك أصبح واضحا بالفعل للجميع".
وبين الوزير الروسي أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعمل اليوم كعامل موازنة لأعمال "الناتو" غير المشروعة.
"تعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إذا أردتم، كموازن لتلك الإجراءات والتي، كقاعدة عامة، يتم تنفيذها بشكل غير شرعي من قبل حلف شمال الأطلسي".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية
وأشار لافروف إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقوم على مبدأ الجودة وليس الكمية كما هو الحال في الناتو.
"أكد وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الالتزام بمبدأ عدم الانفراد بالأمن".
وأكد لافروف أن روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب، لكن "رقصة التانغو" بحاجة لشخصين.