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مصر... حسم الجدل بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى شركة أجنبية
مصر... حسم الجدل بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى شركة أجنبية
حسمت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، الأنباء التي زعمت مؤخرا إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:25+0000
2022-06-10T10:25+0000
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وحسب بيان الحكومة المصرية، نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء.وقالت الهيئة: "لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية".كما أشارت إلى تحقيق القناة نمواً خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال نفس الشهر.
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مصر... حسم الجدل بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى شركة أجنبية

10:25 GMT 10.06.2022
© AP Photo / Amr Nabilقناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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حسمت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، الأنباء التي زعمت مؤخرا إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية.
وحسب بيان الحكومة المصرية، نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء.
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وقالت الهيئة: "لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية".
وأكدت أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
كما أشارت إلى تحقيق القناة نمواً خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال نفس الشهر.
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