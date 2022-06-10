https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الاقتصاد-اللبناني-مخزون-القمح-في-لبنان-يكفي-لمدة-شهر-ونصف-1063390388.html
وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف
وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف
كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الجمعة أن مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف فقط. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:23+0000
2022-06-10T12:23+0000
2022-06-10T12:23+0000
العالم العربي
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وقال سلام خلال مقابلة مع قناة LBCI: إن "مخزون القمح يبلغ نحو 45 ألف طن وهذا يكفي لمدة شهر ونصف". وأضاف سلام قائلا: "في مايو/ أيار حصل لبنان على موافقة البنك الدولي على قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لتمويل واردات القمح". في وقت سابق، قال المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، محمد سيف الدين، لوكالة "سبوتنيك"، إن لبنان يستورد 65% من القمح من روسيا وأوكرانيا، لذلك يجب على الحكومة إيجاد مصادر بديلة كاملة لتلبية الاحتياجات، شريطة أن يكون المبلغ اللازم من الدولارات متاح للشراء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف
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كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الجمعة أن مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف فقط.
وقال
سلام خلال مقابلة مع قناة LBCI: إن "مخزون القمح يبلغ نحو 45 ألف طن وهذا يكفي لمدة شهر ونصف".
وأضاف سلام قائلا: "في مايو/ أيار حصل لبنان على موافقة البنك الدولي على قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لتمويل واردات القمح".
في وقت سابق، قال المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، محمد سيف الدين، لوكالة "سبوتنيك"، إن لبنان يستورد 65% من القمح من روسيا وأوكرانيا، لذلك يجب على الحكومة إيجاد مصادر بديلة كاملة لتلبية الاحتياجات، شريطة أن يكون المبلغ اللازم من الدولارات متاح للشراء.