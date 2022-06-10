عربي
روسيا وتركمانستان ستعمقان التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة
https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الاقتصاد-اللبناني-مخزون-القمح-في-لبنان-يكفي-لمدة-شهر-ونصف-1063390388.html
وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف
وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف
كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الجمعة أن مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف فقط. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:23+0000
2022-06-10T12:23+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050130784_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7c307f597a1b715c278bb9b7ffcc5600.jpg
وقال سلام خلال مقابلة مع قناة LBCI: إن "مخزون القمح يبلغ نحو 45 ألف طن وهذا يكفي لمدة شهر ونصف". وأضاف سلام قائلا: "في مايو/ أيار حصل لبنان على موافقة البنك الدولي على قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لتمويل واردات القمح". في وقت سابق، قال المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، محمد سيف الدين، لوكالة "سبوتنيك"، إن لبنان يستورد 65% من القمح من روسيا وأوكرانيا، لذلك يجب على الحكومة إيجاد مصادر بديلة كاملة لتلبية الاحتياجات، شريطة أن يكون المبلغ اللازم من الدولارات متاح للشراء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050130784_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2572f2cd49f205e7da6e7d5a11f380ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف

12:23 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayأهالي ضحايا مرفأ بيروت يغلقون مدخل البوابة رقم 9 من المرفأ، لبنان 13 سبتمبر 2021
أهالي ضحايا مرفأ بيروت يغلقون مدخل البوابة رقم 9 من المرفأ، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الجمعة أن مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف فقط.
وقال سلام خلال مقابلة مع قناة LBCI: إن "مخزون القمح يبلغ نحو 45 ألف طن وهذا يكفي لمدة شهر ونصف".
وأضاف سلام قائلا: "في مايو/ أيار حصل لبنان على موافقة البنك الدولي على قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لتمويل واردات القمح".
في وقت سابق، قال المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، محمد سيف الدين، لوكالة "سبوتنيك"، إن لبنان يستورد 65% من القمح من روسيا وأوكرانيا، لذلك يجب على الحكومة إيجاد مصادر بديلة كاملة لتلبية الاحتياجات، شريطة أن يكون المبلغ اللازم من الدولارات متاح للشراء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала