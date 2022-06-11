https://arabic.sputniknews.com/20220611/أستراليا-سندفع-58-مليون-دولار-لـنافال-غروب-الفرنسية-تعويضا-عن-صفقة-الغواصات-1063418294.html
أستراليا: سندفع 58 مليون دولار لـ"نافال غروب" الفرنسية تعويضا عن صفقة الغواصات
أستراليا: سندفع 58 مليون دولار لـ"نافال غروب" الفرنسية تعويضا عن صفقة الغواصات
أعلنت أستراليا أنها ستدفع أكثر من نصف مليار دولار للشركة الفرنسية، "نافال غروب" بسبب خروجها من صفقة الغواصات مع فرنسا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T07:27+0000
2022-06-11T07:27+0000
2022-06-11T07:27+0000
أستراليا
غواصات
أخبار فرنسا
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ووفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، عبر خطاب له نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد أن بلاده ستدفع 555 مليون يورو (أكثر من 580 مليون دولار) لشركة بناء السفن الفرنسية "نافال غروب"، لخرقها عقد بناء غواصات.وقال رئيس الوزراء في خطابه: "كجزء من التسوية ستدفع أستراليا للمجموعة البحرية 555 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 830 مليون دولار أسترالي".وكانت أستراليا قد أعلنت في سبتمبر الماضي، تخليها عن عقد بقيمة 90 مليار دولار مع مجموعة نافال الفرنسية، لصالح تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (أوكوس) وستشتري ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالدفع النووي من اوكوس.وعلى إثر هذا الإعلان سحبت فرنسا سفيرها من كانبيرا احتجاجا على هذا الاتفاق الذي أعلنت اطرافه أنه يستهدف مجابهة القوة العسكرية الصينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, غواصات, أخبار فرنسا
أستراليا: سندفع 58 مليون دولار لـ"نافال غروب" الفرنسية تعويضا عن صفقة الغواصات
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أعلنت أستراليا أنها ستدفع أكثر من نصف مليار دولار للشركة الفرنسية، "نافال غروب" بسبب خروجها من صفقة الغواصات مع فرنسا.
ووفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، عبر خطاب له نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد أن بلاده ستدفع
555 مليون يورو (أكثر من 580 مليون دولار) لشركة بناء السفن الفرنسية "نافال غروب"، لخرقها عقد بناء غواصات.
وقال رئيس الوزراء
في خطابه: "كجزء من التسوية ستدفع أستراليا للمجموعة البحرية 555 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 830 مليون دولار أسترالي".
ووصف ألبانيز هذا القرار بأنه "تسوية عادلة ومنصفة"، خصوصا بعدما أظهرت فرنسا امتعاضها من خرق أستراليا لتلك الاتفاقية.
وكانت أستراليا قد أعلنت في سبتمبر الماضي، تخليها عن عقد بقيمة 90 مليار دولار مع مجموعة نافال الفرنسية، لصالح تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (أوكوس) وستشتري ما لا يقل عن ثماني غواصات
تعمل بالدفع النووي من اوكوس.
وعلى إثر هذا الإعلان سحبت فرنسا سفيرها من كانبيرا احتجاجا على هذا الاتفاق الذي أعلنت اطرافه أنه يستهدف مجابهة القوة العسكرية الصينية.