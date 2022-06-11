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https://arabic.sputniknews.com/20220611/إعلام-إسرائيل-تعمل-على-إحباط-هجوم-انتقامي-إيراني-في-تركيا-1063457966.html
إعلام: إسرائيل تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا
إعلام: إسرائيل تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا
قالت قناة عبرية، مساء اليوم السبت، إن منظومة الأمن الإسرائيلية تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:41+0000
2022-06-11T21:41+0000
إسرائيل
إيران
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة 13 على موقعها الإلكتروني في ظل تقارير أشارت إلى تورط إسرائيل في اغتيال علماء وضباط إيرانيين كبار.وقالت القناة: "تعمل مؤسسة الأمن (الإسرائيلية) على إحباط هجوم انتقامي وتؤكد بشكل خاص، أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريا".وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام ردا على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي".وأشارت إلى أن الإيرانيين يعملون على استهداف السياح الإسرائيليين في الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين وشخصيات إسرائيلية كبيرة.وتابعت القناة: "تساعد أجهزة المخابرات التركية إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني على الأراضي التركية، ولا تزال حرب العقول بين المخابرات الإسرائيلية والإيرانية حول إحباط هذا الهجوم مستمرة طوال الوقت".ومؤخرا شهدت إيران سلسلة من حوادث الاغتيال والوفيات المريبة لعلماء وقادة عسكريين بارزين، اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها بما في ذلك حادثة اغتيال العقيد حسن صياد خدائي أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إطلاق نار من سيارة بالعاصمة الإيرانية طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/إعلام-أمريكي-إسرائيل-أبلغت-واشنطن-أنها-مسؤولة-عن-اغتيال-العقيد-الإيراني-صياد-خدائي-1062708494.html
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إسرائيل, إيران, أخبار تركيا اليوم

إعلام: إسرائيل تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا

21:41 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKEN
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قالت قناة عبرية، مساء اليوم السبت، إن منظومة الأمن الإسرائيلية تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا.
جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة 13 على موقعها الإلكتروني في ظل تقارير أشارت إلى تورط إسرائيل في اغتيال علماء وضباط إيرانيين كبار.
وقالت القناة: "تعمل مؤسسة الأمن (الإسرائيلية) على إحباط هجوم انتقامي وتؤكد بشكل خاص، أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريا".
وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام ردا على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن الإيرانيين يعملون على استهداف السياح الإسرائيليين في الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين وشخصيات إسرائيلية كبيرة.
اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
إعلام أمريكي: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها مسؤولة عن اغتيال العقيد الإيراني صياد خدائي
25 مايو, 21:15 GMT
وتابعت القناة: "تساعد أجهزة المخابرات التركية إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني على الأراضي التركية، ولا تزال حرب العقول بين المخابرات الإسرائيلية والإيرانية حول إحباط هذا الهجوم مستمرة طوال الوقت".
ومؤخرا شهدت إيران سلسلة من حوادث الاغتيال والوفيات المريبة لعلماء وقادة عسكريين بارزين، اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها بما في ذلك حادثة اغتيال العقيد حسن صياد خدائي أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إطلاق نار من سيارة بالعاصمة الإيرانية طهران.
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