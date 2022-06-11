https://arabic.sputniknews.com/20220611/الرئيس-الباكستاني-السابق-برويز-مشرف-في-حالة-صحية-حرجة-داخل-مستشفى-بدبي-1063460405.html

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في حالة صحية حرجة داخل مستشفى بدبي

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في حالة صحية حرجة داخل مستشفى بدبي

قالت عائلة الرئيس الباكستاني الأسبق، برويز مشرف، إنه في حالة صحية حرجة ونقل إلى مستشفى في دبي بسبب مضاعفات مرضه. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T23:33+0000

2022-06-11T23:33+0000

2022-06-11T23:34+0000

أخبار باكستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101368/67/1013686749_0:165:2823:1753_1920x0_80_0_0_140a162ece21648c6866da343dd0ebb6.jpg

وأضافت عائلته في تغريدة على حساب مشرف بموقع تويتر، أنه في المستشفى منذ 3 أسابيع ويعيش "مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد"، وفقا ليورونيوز عربية.تولى مشرّف (78 عاما) السلطة في انقلاب غير دموي في أكتوبر/تشرين الأوّل 1999 ونصّب نفسه رئيسا في يونيو/حزيران 2001.في 2002، أضفى القضاء شرعيّة على انقلابه وثبّته البرلمان المنتخب حديثا رئيسا بعد فوزه في استفتاء مثير للجدل على تمديد فترة ولايته لخمس سنوات، وفقا لوكالة فرانس برس.وأصبح الجنرال المعتدل حليفا مهما للولايات المتحدة في إطار "حربها على الإرهاب" عقب اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ونجا من ثلاث محاولات اغتيال دبّرها تنظيم القاعدة (الإرهابي) خلال سنواته التسع في السلطة.ولم يواجه حكمه تحديات خطرة إلا بعد أن حاول إقالة رئيس المحكمة العليا في مارس/آذار 2007، ما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد وأشهرا من الاضطرابات التي أدت إلى فرض حال الطوارئ.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/من-هو-عمران-خان-الرياضي-الذي-خسر-رئاسة-وزراء-باكستان؟-1061025491.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار باكستان