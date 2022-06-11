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https://arabic.sputniknews.com/20220611/الرئيس-السابق-للمجلس-الأعلى-للمصالحة-الوطنية-الأفغاني-يقول-إنه-عاد-إلى-البلاد-1063436354.html
الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني يقول إنه عاد إلى البلاد
الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني يقول إنه عاد إلى البلاد
عاد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله إلى البلاد، اليوم السبت، بعد رحلة استغرقت 43 يومًا للهند. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:43+0000
2022-06-11T13:43+0000
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وقال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ذهبت إلى الهند لزيارة عائلتي وعدت إلى بلدي. أتمنى أن يعيش جميع الأفغان في بلدنا سالمين وبصحة جيدة".في أواخر مايو/أيار، أجرى المسؤول السابق محادثات مع الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست في نيودلهي.كان عبد الله عبد الله أحد الشخصيات السياسية الأفغانية القليلة التي بقيت في البلاد منذ سقوط الحكومة السابقة. وقال مصدر لـ"سبوتنيك" إنه غادر أفغانستان مؤقتًا بكفالة أو بضمان.
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني يقول إنه عاد إلى البلاد

13:43 GMT 11.06.2022
© Sputnik . M. Naderi هجوم صاروخي على مطار كابول بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي، أفغانستان
هجوم صاروخي على مطار كابول بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . M. Naderi
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عاد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله إلى البلاد، اليوم السبت، بعد رحلة استغرقت 43 يومًا للهند.
وقال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ذهبت إلى الهند لزيارة عائلتي وعدت إلى بلدي. أتمنى أن يعيش جميع الأفغان في بلدنا سالمين وبصحة جيدة".
في أواخر مايو/أيار، أجرى المسؤول السابق محادثات مع الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست في نيودلهي.
كان عبد الله عبد الله أحد الشخصيات السياسية الأفغانية القليلة التي بقيت في البلاد منذ سقوط الحكومة السابقة. وقال مصدر لـ"سبوتنيك" إنه غادر أفغانستان مؤقتًا بكفالة أو بضمان.
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