https://arabic.sputniknews.com/20220611/اندلاع-حريق-في-سوق-جنوبي-بغداد-1063435274.html
اندلاع حريق في سوق جنوبي بغداد
اندلاع حريق في سوق جنوبي بغداد
قالت مديرية الدفاع المدني العراقي إن حريقا اندلع، اليوم السبت، داخل سوق جنوبي العاصمة بغداد. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:26+0000
2022-06-11T13:26+0000
2022-06-11T13:26+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" المديرية بيانا أوضحت فيه أن الحريق اندلع داخل سوق البالة في منطقة أبو دشير، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على مكافحة النيران.وفي مايو/ أيار الماضي، تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي من إخماد حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة وسط العاصمة بغداد.ونقلت "السومرية نيوز"، عن قوات الدفاع المدني بيانا قالت فيه: "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة ورشا للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأوضح البيان أن إخماد الحريق جاء رغم شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدنا أخرى صباح هذا اليوم، والتي أعاقت تنفيذ عملها.
العراق
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
اندلاع حريق في سوق جنوبي بغداد
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قالت مديرية الدفاع المدني العراقي إن حريقا اندلع، اليوم السبت، داخل سوق جنوبي العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
المديرية بيانا أوضحت فيه أن الحريق اندلع داخل سوق البالة في منطقة أبو دشير، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على مكافحة النيران.
وفي مايو/ أيار الماضي، تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي من إخماد حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة وسط العاصمة بغداد.
ونقلت "السومرية نيوز
"، عن قوات الدفاع المدني بيانا قالت فيه: "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة ورشا للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".
وأوضح البيان أن إخماد الحريق جاء رغم شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدنا أخرى صباح هذا اليوم، والتي أعاقت تنفيذ عملها.