https://arabic.sputniknews.com/20220611/تضامنا-مع-الفقراء-والمشردين-الأمير-وليام-يبيع-المجلات-في-شوارع-لندن-1063419404.html

تضامنا مع الفقراء والمشردين... الأمير وليام يبيع المجلات في شوارع لندن

تضامنا مع الفقراء والمشردين... الأمير وليام يبيع المجلات في شوارع لندن

يعتبر التشرد والبطالة طويلة الأمد من المشاكل التي لا ترتبط عادة بأفراد العائلة المالكة، الذين ولدوا في وظيفة مدى الحياة ويتمتعون بالأمن والقصور الكبرى ووجبات... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T08:13+0000

2022-06-11T08:13+0000

2022-06-11T08:13+0000

العالم

الأمير ويليام

ظاهرة التشرد

لندن

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وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن سكان العاصمة لندن أصيبوا بصدمة الجمعة عندما اكتشفوا أن الشاب الوسيم طويل القامة الذي كان يبيع المجلات في شوارع العاصمة هو الأمير وليام؛ الملك المستقبلي لبريطانيا.وأفادت الشبكة بأن "الأمير كان يلبس ثياب بائع، ويتجول في شوارع العاصمة البريطانية لبيع مجلة (بيغ اشيو) وهي مجلة معروفة بأنه عادة يبيعها الفقراء والمشردون من أجل الحصول على دخل يومي".وأوضحت الشبكة أن وكتب ضابط الشرطة المتقاعد ماثيو جاردنر، على موقع تواصل اجتماعي: "كان شقيق زوجتي في لندن اليوم ورأى أحد المشاهير، لذلك التقط صورة عن بعد".وأضاف أن "ويليام قام بإبراز آلة صرف نقود صغيرة كان يحملها معه عندما أخبره قريبه أن ليست لديه فكة ليدفع ثمن المجلة التي اشتراها"، مشيرا إلى أنه "شرف أن نحظى بلحظة خاصة مع ملكنا المستقبلي الذي كان متواضعًا ويعمل بهدوء متخفيا لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا".وتابع أن الصور "أصبحت بمثابة وسيلة علاقات عامة سعى إليها أفراد العائلة الملكية بقوة منذ احتفالات اليوبيل البلاتيني الأسبوع الماضي، لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش".وأوضح أن "والدته الراحلة الأميرة ديانا أخذته وشقيقه الأصغر هاري إلى ملاجئ المشردين بعد حلول الظلام عندما كانا صغيرين خاصة أنها كانت (قضية قريبة من قلب الأميرة) والتزم بها ويليام أيضًا كجزء من إرث والدته". ففي عام 2009، أمضى ليلة نائما في العراء في شوارع لندن ليختبر حقائق التشرد بنفسه.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الأمير ويليام, ظاهرة التشرد, لندن