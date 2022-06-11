https://arabic.sputniknews.com/20220611/خبير-الخطوات-العملية-لتحول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-لحلف-دفاعي-لمواجهة-الناتو-بدأت-بالفعل-1063432127.html
خبير: الخطوات العملية لتحول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحلف دفاعي لمواجهة الناتو بدأت بالفعل
خبير: الخطوات العملية لتحول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحلف دفاعي لمواجهة الناتو بدأت بالفعل
قال رئيس المركز الثقافي العربي الروسي، مسلم شعيتو، إن الخطوات العملية باتجاه أن تتحول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتكون حلفاً دفاعياً لمواجهة الناتو قد بدأت... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:31+0000
2022-06-11T12:31+0000
2022-06-11T12:31+0000
العالم
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وأوضح في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أن "اللقاءات الأخيرة للمنظمة في أرمينيا والحديث عن إمكانية أن تتواجد قوات من هذا الحلف الجديد في المناطق التي تم تحريرها في أوكرانيا ما هو إلا دليل أن تسعى لأن تتشكل لتكون مواجهة للناتو".كما أشار إلى أن المنظمة تطمح أيضا إلى انضمام دول أخرى من مجموعة شنغهاي.وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسببت بانهياراتٍ اجتماعية عديدة داخل القارة الأوروبية ومشاكل اقتصادية حالية تزامناً مع الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى المشكلة العسكرية الكبيرة التي نشأت في أوكرانيا نتيجة التدخلات والضغوطات الأمريكية والمساعدات المقدمة لها".كما أن إجبار الولايات المتحدة لكل الدول الأوروبية أن تلعب دوراً في زيادة هذه الأزمة انعكس بالسلب على القارة الأوروبية مما يتسبب في خلق المزيد من الخلافات الداخلية في كل الدول الأوروبية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير: الخطوات العملية لتحول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحلف دفاعي لمواجهة الناتو بدأت بالفعل
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قال رئيس المركز الثقافي العربي الروسي، مسلم شعيتو، إن الخطوات العملية باتجاه أن تتحول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتكون حلفاً دفاعياً لمواجهة الناتو قد بدأت بالفعل.
وأوضح في حديث لـ"راديو سبوتنيك
" أن "اللقاءات الأخيرة للمنظمة في أرمينيا والحديث عن إمكانية أن تتواجد قوات من هذا الحلف الجديد في المناطق التي تم تحريرها في أوكرانيا ما هو إلا دليل أن تسعى لأن تتشكل لتكون مواجهة للناتو".
كما أشار إلى أن المنظمة تطمح أيضا إلى انضمام دول أخرى من مجموعة شنغهاي.
وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسببت بانهياراتٍ اجتماعية عديدة داخل القارة الأوروبية ومشاكل اقتصادية حالية تزامناً مع الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى المشكلة العسكرية الكبيرة التي نشأت في أوكرانيا نتيجة التدخلات والضغوطات الأمريكية والمساعدات المقدمة لها".
كما أن إجبار الولايات المتحدة لكل الدول الأوروبية أن تلعب دوراً في زيادة هذه الأزمة انعكس بالسلب على القارة الأوروبية مما يتسبب في خلق المزيد من الخلافات الداخلية في كل الدول الأوروبية.