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https://arabic.sputniknews.com/20220611/كندا-والدنمارك-تسويان-نزاعا-حول-جزيرة-هانز-في-المحيط-المتجمد-الشمالي-1063430260.html
كندا والدنمارك تسويان نزاعا حول جزيرة هانز في المحيط المتجمد الشمالي
كندا والدنمارك تسويان نزاعا حول جزيرة هانز في المحيط المتجمد الشمالي
أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن كندا والدنمارك حسمتا نزاعًا إقليميًا بشأن جزيرة هانز في المحيط المتجمد الشمالي، التي تبلغ مساحتها 1.3 كيلومتر مربع. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:11+0000
2022-06-11T12:11+0000
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وفقا للاتفاقية الجديدة، سيتم رسم حدود عبر الجزيرة، ستقسمها بين إقليم نونافوت الكندي وإقليم غرينلاند الدنماركي شبه المستقل، وفقًا لصحيفة غلوب آند ميل.وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أن البلدين يخططان للكشف عن التسوية في 14 يونيو/ حزيران لتقديم مثال على كيفية حل الدول للنزاعات الحدودية سلمياً وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.تقع جزيرة هانز في قناة كينيدي، التي تفصل بين كندا وجرينلاند، منطقة الحكم الذاتي في الدنمارك. كانت كندا والدنمارك تعتزمان ترسيم الحدود عبر القناة في عام 1973، عندما كان البلدان يطوران اتفاقية حول ترسيم حدود الجرف القاري.
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العالم, أخبار كندا

كندا والدنمارك تسويان نزاعا حول جزيرة هانز في المحيط المتجمد الشمالي

12:11 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Vera Kostamoهكذا تبدو أيدي البطل الأولمبي الذي غزا المحيط المتجمد الشمالي
هكذا تبدو أيدي البطل الأولمبي الذي غزا المحيط المتجمد الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Vera Kostamo
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أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن كندا والدنمارك حسمتا نزاعًا إقليميًا بشأن جزيرة هانز في المحيط المتجمد الشمالي، التي تبلغ مساحتها 1.3 كيلومتر مربع.
وفقا للاتفاقية الجديدة، سيتم رسم حدود عبر الجزيرة، ستقسمها بين إقليم نونافوت الكندي وإقليم غرينلاند الدنماركي شبه المستقل، وفقًا لصحيفة غلوب آند ميل.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أن البلدين يخططان للكشف عن التسوية في 14 يونيو/ حزيران لتقديم مثال على كيفية حل الدول للنزاعات الحدودية سلمياً وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
تقع جزيرة هانز في قناة كينيدي، التي تفصل بين كندا وجرينلاند، منطقة الحكم الذاتي في الدنمارك. كانت كندا والدنمارك تعتزمان ترسيم الحدود عبر القناة في عام 1973، عندما كان البلدان يطوران اتفاقية حول ترسيم حدود الجرف القاري.
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