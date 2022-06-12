https://arabic.sputniknews.com/20220612/الجامعة-العربية-عن-قرار-وسم-منتجات-المستوطنات-خطوة-قانونية-وأخلاقية-مهمة-1063485682.html
الجامعة العربية عن قرار "وسم" منتجات المستوطنات: خطوة قانونية وأخلاقية مهمة
الجامعة العربية عن قرار "وسم" منتجات المستوطنات: خطوة قانونية وأخلاقية مهمة
علقت جامعة الدول العربية على قرار النرويج الخاص بتمييز المنتجات التي يكون منشأها مستوطنات إسرائيلية بـ "وسم" خاص، مشيرة إلى أنها ترحب بهذا القرار. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T14:48+0000
2022-06-12T14:48+0000
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العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقررت النرويج "وسم" منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية وهضبة الجولان، في خطوة رفضتها إسرائيل ورحبت بها جامعة الدولة العربية، حسبما ذكرت في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الأحد.ووصف بيان الجامعة العربية ما قامت به النرويج بـ "الخطوة القانونية والأخلاقية المهمة"، مشيرة إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.ودعا البيان إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وحظر دخولها إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أنه يجب فرض عقوبات على دولة الاحتلال.وأكد البيان أن الاحتلال يرتكب مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرتقي إلى اعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.يذكر أن النرويج تترأس منتدى الدول المانحة لفلسطين، الذي يعقد عدة اجتماعات على مدار العام.ويتوافق قرار الحكومة النرويجية مع حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 2019، الذي يقضي بـ "وسم" منتجات المستوطنات بملصقات خاصة لتمييزها.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/النرويج-تقرر-وسم-منتجات-المستوطنات-وإسرائيل-ترد-1063454296.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الجامعة العربية عن قرار "وسم" منتجات المستوطنات: خطوة قانونية وأخلاقية مهمة
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علقت جامعة الدول العربية على قرار النرويج الخاص بتمييز المنتجات التي يكون منشأها مستوطنات إسرائيلية بـ "وسم" خاص، مشيرة إلى أنها ترحب بهذا القرار.
وقررت النرويج "وسم" منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة
بالضفة الغربية وهضبة الجولان، في خطوة رفضتها إسرائيل ورحبت بها جامعة الدولة العربية، حسبما ذكرت في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الأحد.
ووصف بيان الجامعة العربية ما قامت به النرويج بـ "الخطوة القانونية والأخلاقية المهمة"، مشيرة إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
ودعا البيان إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وحظر دخولها إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أنه يجب فرض عقوبات على دولة الاحتلال.
وأكد البيان أن الاحتلال يرتكب مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرتقي إلى اعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
يذكر أن النرويج تترأس منتدى الدول المانحة لفلسطين، الذي يعقد عدة اجتماعات على مدار العام.
ويتوافق قرار الحكومة النرويجية
مع حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 2019، الذي يقضي بـ "وسم" منتجات المستوطنات بملصقات خاصة لتمييزها.