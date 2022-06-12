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https://arabic.sputniknews.com/20220612/تجمع-المهنيين-السوداني-الجلوس-مع-المكون-العسكري-يعني-التنازل-عن-مبدأ-المحاسبة-1063502894.html
تجمع المهنيين السوداني: الجلوس مع المكون العسكري يعني التنازل عن مبدأ المحاسبة
تجمع المهنيين السوداني: الجلوس مع المكون العسكري يعني التنازل عن مبدأ المحاسبة
قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السوداني، الوليد علي، اليوم الأحد، إن الجلوس على طاولة واحدة مع الجانب العسكري "يعني التنازل عن مبدأ المحاسبة". 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T21:31+0000
2022-06-12T21:29+0000
أخبار السودان اليوم
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وتابع الوليد في تصريحات لصحيفة الانتباهة السودانية، أن الجلوس مع العسكر يعني التعارض مع الشارع وشعاراته. وقلل الوليد أن كتابة ورقة تتضمن رؤية الحرية والتغيير "المجلس المركزي".ورأى الوليد أن تجمع المهنيين لديه إعلان سياسي وميثاق منشور في الوسائط، كما أن لجان المقاومة لديها رؤية مكتوبة فهل تسعى الحرية والتغيير المجلس المركزي لتجاوز هذه الرؤى المكتوبة التي تنص صراحة على إسقاط الانقلاب ومحاسبة الانقلابيين.
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أخبار السودان اليوم

تجمع المهنيين السوداني: الجلوس مع المكون العسكري يعني التنازل عن مبدأ المحاسبة

21:31 GMT 12.06.2022
© Sputnikالإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان
الإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
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قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السوداني، الوليد علي، اليوم الأحد، إن الجلوس على طاولة واحدة مع الجانب العسكري "يعني التنازل عن مبدأ المحاسبة".
وتابع الوليد في تصريحات لصحيفة الانتباهة السودانية، أن الجلوس مع العسكر يعني التعارض مع الشارع وشعاراته.
وقلل الوليد أن كتابة ورقة تتضمن رؤية الحرية والتغيير "المجلس المركزي".
ورأى الوليد أن تجمع المهنيين لديه إعلان سياسي وميثاق منشور في الوسائط، كما أن لجان المقاومة لديها رؤية مكتوبة فهل تسعى الحرية والتغيير المجلس المركزي لتجاوز هذه الرؤى المكتوبة التي تنص صراحة على إسقاط الانقلاب ومحاسبة الانقلابيين.
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