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دعوة أممية لتفعيل أهداف التنمية المستدامة بشأن مكافحة عمالة الأطفال
دعوة أممية لتفعيل أهداف التنمية المستدامة بشأن مكافحة عمالة الأطفال
دعت الأمم المتحدة إلى تفعيل أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على عمل الأطفال، والتشجيع على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن إنهاء عمل... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:58+0000
2022-06-12T15:58+0000
العالم
الامم المتحدة
الأطفال
عمل
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وصرح المركز الإعلامي للمنظمة، أن "الإجراءات التي اتخذتها منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء عمل الأطفال قد تكثفت على مدى السنوات الأربع الماضية وتم إحراز تقدم كبير منذ صدور التقرير العالمي الأول حول هذا الموضوع"، مبرزة أن اﻟﺘﺤﺪي اﻟمطروح خلال اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ هو "أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ بتركيز أكثر ووضع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ كحافز للتحالف العاﻟﻤﻲ دﻋﻤﺎً ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل".وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المنظمة تشجع على اتخاذ إجراءات محددة بشأن عمالة الأطفال والقضاء عليها، ومن أهمها، التصديق العالمي على اتفاقيات عمل منظمة العمل الدولية وجميع الاتفاقيات الأساسية لها، وضمان التركيز على السياسات والبرامج الوطنية لتعزيز نهج متكامل لجميع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مع الالتزام بالحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن إكمال التعليم الإلزامي.
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العالم, الامم المتحدة, الأطفال, عمل

دعوة أممية لتفعيل أهداف التنمية المستدامة بشأن مكافحة عمالة الأطفال

15:58 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAعمالة الأطفال في العالم تسجل زيادة كبيرة خلال الفترة من 2016 حتى 2020
عمالة الأطفال في العالم تسجل زيادة كبيرة خلال الفترة من 2016 حتى 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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دعت الأمم المتحدة إلى تفعيل أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على عمل الأطفال، والتشجيع على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن إنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025.
وصرح المركز الإعلامي للمنظمة، أن "الإجراءات التي اتخذتها منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء عمل الأطفال قد تكثفت على مدى السنوات الأربع الماضية وتم إحراز تقدم كبير منذ صدور التقرير العالمي الأول حول هذا الموضوع"، مبرزة أن اﻟﺘﺤﺪي اﻟمطروح خلال اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ هو "أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ بتركيز أكثر ووضع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ كحافز للتحالف العاﻟﻤﻲ دﻋﻤﺎً ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المنظمة تشجع على اتخاذ إجراءات محددة بشأن عمالة الأطفال والقضاء عليها، ومن أهمها، التصديق العالمي على اتفاقيات عمل منظمة العمل الدولية وجميع الاتفاقيات الأساسية لها، وضمان التركيز على السياسات والبرامج الوطنية لتعزيز نهج متكامل لجميع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مع الالتزام بالحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن إكمال التعليم الإلزامي.
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