https://arabic.sputniknews.com/20220612/رئيس-البرلمان-العراقي-قبلنا-على-مضض-استقالة-نواب-الكتلة-الصدرية-1063497336.html

رئيس البرلمان العراقي: قبلنا "على مضض" استقالة نواب الكتلة الصدرية

رئيس البرلمان العراقي: قبلنا "على مضض" استقالة نواب الكتلة الصدرية

وقّع رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، على طلبات استقالة جميع أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب، والذين أقدموا على تلك الخطوة استجابة... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T19:01+0000

2022-06-12T19:01+0000

2022-06-12T19:01+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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وقال الحلبوسي في تغريدة في حسابه على تويتر: "نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".وشدد على أنه حاول إقناع الصدر بعدم الإقدام على تلك الخطوة "لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وجّه مقتدى الصدر أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالتهم، وذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).يأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد.ويشغل التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر (يضم إلى جانب التيار الصدري الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني) والذي تم إعلانه عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 175 مقعدا في البرلمان (من أصل 329)، غير أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، بعدما لجأت قوى "الإطار" إلى تعطيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء نوري المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008، عملية "صولة الفرسان" الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقتدى-الصدر-يدعو-أعضاء-كتلته-لتقديم-استقالتهم-إلى-رئيس-البرلمان-في-العراق-1063494420.html

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