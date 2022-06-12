عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220612/رامي-الشاعر-روسيا-حريصة-على-أمن-جميع-الدول-ولن-تسمح-بنشوب-حرب-مدمرة-في-أوروبا--1063479391.html
رامي الشاعر: روسيا حريصة على أمن جميع الدول ولن تسمح بنشوب حرب مدمرة في أوروبا
رامي الشاعر: روسيا حريصة على أمن جميع الدول ولن تسمح بنشوب حرب مدمرة في أوروبا
تتناول حلقة اليوم من برنامج "حول العالم"، ما حققه الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة لضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ومواصلته عملية تحرير أراضي... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:51+0000
2022-06-12T12:51+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063479088_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_715062d85f06c83206827cefdcc0d321.png
رامي الشاعر : روسيا حريصة على أمن جميع الدول ولن تسمح بنشوب حرب مدمرة في أوروبا
رامي الشاعر : روسيا حريصة على أمن جميع الدول ولن تسمح بنشوب حرب مدمرة في أوروبا
يقول الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063479088_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_2c06320e58aa876f7aebaf93d93eb19b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, حول العالم, аудио

رامي الشاعر: روسيا حريصة على أمن جميع الدول ولن تسمح بنشوب حرب مدمرة في أوروبا

12:51 GMT 12.06.2022
رامي الشاعر : روسيا حريصة على أمن جميع الدول ولن تسمح بنشوب حرب مدمرة في أوروبا
تابعنا عبرTelegram
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تتناول حلقة اليوم من برنامج "حول العالم"، ما حققه الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة لضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ومواصلته عملية تحرير أراضي دونباس، شرقي أوكرانيا، بعد تحقيق نجاحات ميدانية هناك مؤخرا، في ظل الاعتراف الغربي بأن الحرب أصبحت عبئا يضغط على حكومات واقتصادات الدول الغربية واقتصادات أخرى في العالم.
يقول الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:
" بعد دخول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا شهرها الرابع، يمكن أن نقول، نعم استراتيجيا، تحققت المهمة الرئيسية الأولى من الناحية العسكرية، وكان هدفها تدمير البنية العسكرية الهندسية لتأمين تواجد القوات الأمريكية وقوات الناتو بالقرب من الحدود الروسية، أما المهمة الأخرى، والتي ليس لها جدول زمني محدد، ستستمر إلى أن يتحقق تنفيذ هدفها كاملا بتحرير كافة دونباس".
ويرى الشاعر أن الأمور تتجه نحو التهدئة بين دول الغرب وروسيا، وليس لدول الغرب أي خيار اخر، لإن الأوساط الغربية بدأت تستوعب أن روسيا لا يمكن لها أن تستهين بأي خطوات عدائية يمكن أن تهدد أمنها القومي، وأن الولايات المتحدة تزجهم في مواجهة ضد دولة نووية عظمى، لا يجوز الاستهانة أبدا بقدراتها العسكرية والاقتصادية، وألأهم من ذلك هو تماسك شعبها وتأييده لسياسة قيادته الداخلية والخارجية".
ولفت الشاعر إلى أن تطور الأحداث لن يصل إلى مرحلة صدام بين روسيا والناتو، وهذا لن يحدث أبدا، لإن روسيا لن تسمح بذلك، لإنها تعي أن ذلك يجلب الدمار لغالبية الدول الأوروبية، صحيح ممكن أن يلحق بعض الدمار بروسيا، ولكن هذا يشكل نهاية لأوروبا، ولم ولن تضع روسيا يوما ما هدف تدمير أي دولة، لأنها حريصة على أمن جميع الدول، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي وقعت فيها الدول الأوروبية، وستسعى روسيا دائما لبناء علاقات تعاون وحسن جوار، ونأمل أن يعود الرشد لجميع القادة الأوروبيين لبدء مرحلة جديدة لاستعادة الأمن والتعاون والاستقرار".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала