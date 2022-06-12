https://arabic.sputniknews.com/20220612/قادرة-على-تلبية-متطلبات-كل-دول-العالم-صحراء-الجزائر-أهم-بطارية-طاقة-شمسية-1063486405.html
قادرة على تلبية متطلبات كل دول العالم... صحراء الجزائر أهم مصدر للطاقة الشمسية
قادرة على تلبية متطلبات كل دول العالم... صحراء الجزائر أهم مصدر للطاقة الشمسية
تعد الصحراء الجزائرية واحدة من أكبر مصادر الطاقة الشمسية والنظيفة التي بإمكانها تزويد مختلف القارات بهذا المورد. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T14:59+0000
2022-06-12T14:59+0000
2022-06-12T14:59+0000
العالم العربي
الصحراء
الطاقة الشمسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057845390_0:235:3073:1963_1920x0_80_0_0_34d47a93243b54780ea2b1c949dea040.jpg
وأفاد تقرير صادر عن منظمة "عالم الهندسة"، بأن الصحراء الجزائرية تعد مصدرا رئيسيا للتموين بالطاقة النظيفة والشمسية في المستقبل.كما نشرت الصفحة الرسمية للموقع، خريطة للصحراء الأفريقية الكبرى تضمن الدول، التي بإمكانها تلبية حاجيات العالم بالطاقة الشمسية منها الصحراء الجزائرية بثلات مناطق أشير إليها باللون البرتقالي.وأشار الموقع إلى أن المنطقة الأولى المشار إليها، تشمل الجنوب الشرقي للجزائر، حيث أوضح التقرير أنه بامكان هذه المنطقة تلبية حاجيات الشمال الأمريكي بطاقة تقدر بـ 5.151 تيراواط ساعي.أما المنطقة الثانية فجاءت في وسط الصحراء الجزائرية بإمكانية طاقة تقدر بـ 11.641 تيراواط ساعي وهو ما يغطي متطلبات دول آسيا.وأهم وأكبر منطقة جاءت على الحدود الجنوبية مع موريتانيا بمعدل إنتاج يصل إلى 23.398 تيراواط ساعي، حيث أشار التقرير إلى أن هذه المنطقة وحدها كفيلة بتغطية متطلبات كل دول العالم.
الصحراء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057845390_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c10ad25e41951b08ec60386938472a1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الصحراء, الطاقة الشمسية
قادرة على تلبية متطلبات كل دول العالم... صحراء الجزائر أهم مصدر للطاقة الشمسية
تابعنا عبر
تعد الصحراء الجزائرية واحدة من أكبر مصادر الطاقة الشمسية والنظيفة التي بإمكانها تزويد مختلف القارات بهذا المورد.
وأفاد تقرير صادر عن منظمة "عالم الهندسة"، بأن الصحراء الجزائرية تعد مصدرا رئيسيا للتموين بالطاقة النظيفة والشمسية في المستقبل.
كما نشرت الصفحة الرسمية للموقع، خريطة للصحراء الأفريقية الكبرى تضمن الدول، التي بإمكانها تلبية حاجيات العالم بالطاقة الشمسية منها الصحراء الجزائرية بثلات مناطق أشير إليها باللون البرتقالي.
وأشار الموقع إلى أن المنطقة الأولى المشار إليها، تشمل الجنوب الشرقي للجزائر، حيث أوضح التقرير أنه بامكان هذه المنطقة تلبية حاجيات الشمال الأمريكي بطاقة تقدر بـ 5.151 تيراواط ساعي.
أما المنطقة الثانية فجاءت في وسط الصحراء الجزائرية بإمكانية طاقة تقدر بـ 11.641 تيراواط ساعي وهو ما يغطي متطلبات دول آسيا.
وأهم وأكبر منطقة جاءت على الحدود الجنوبية مع موريتانيا بمعدل إنتاج يصل إلى 23.398 تيراواط ساعي، حيث أشار التقرير إلى أن هذه المنطقة وحدها كفيلة بتغطية متطلبات كل دول العالم.