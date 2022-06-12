https://arabic.sputniknews.com/20220612/كيسنجر-الولايات-المتحدة-منقسمة-أكثر-مما-كانت-عليه-في-حرب-فيتنام-1063461624.html
كيسنجر: الولايات المتحدة منقسمة أكثر مما كانت عليه في حرب فيتنام
كيسنجر: الولايات المتحدة منقسمة أكثر مما كانت عليه في حرب فيتنام
صرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن الولايات المتحدة منقسمة اليوم أكثر مما كانت عليه خلال حرب فيتنام. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T04:32+0000
2022-06-12T04:32+0000
2022-06-12T05:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيسنجر ردا على سؤال لصحيفة التايمز: "نعم ، أكثر بما لا يقارن".ووفقا لوزير الخارجية السابق، بالنسبة للولايات المتحدة، فإن توقع أن تصبح الصين "غربية" لم يعد استراتيجية معقولة. ولا يعتقد كيسنجر أن الهيمنة على العالم هي "مفهوم صيني"، لكنه يعتقد أن الصين يمكن أن تصبح "قوية" للغاية، مشددا على أن ذلك "ليس في مصلحة" الولايات المتحدة.هذا وكان كيسنجر قد صرح في وقت سابق أن على واشنطن وبكين السعي إلى تجنب وضع تايوان في قلب علاقتهما الدبلوماسية المتوترة.وأضاف في تصريحاته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الحاجة إلى أكبر اقتصادين في العالم لتجنب المواجهة المباشرة تصب في مصلحة السلام العالمي، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
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الولايات المتحدة الأمريكية
كيسنجر: الولايات المتحدة منقسمة أكثر مما كانت عليه في حرب فيتنام
04:32 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 05:11 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن الولايات المتحدة منقسمة اليوم أكثر مما كانت عليه خلال حرب فيتنام.
وقال كيسنجر ردا على سؤال لصحيفة التايمز: "نعم ، أكثر بما لا يقارن".
وبحسب رأيه، في أوائل السبعينيات، كان التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة لا يزال ممكنا، وكانت "المصلحة الوطنية" مفهوما "ذو مغزى" ولم تكن بحد ذاتها موضوعا للنقاش. ويعتقد كيسنجر أن كل إدارة في الولايات المتحدة تواجه اليوم "عداء مستمرا" من المعارضة المبنية على أسس مختلفة.
ووفقا لوزير الخارجية السابق، بالنسبة للولايات المتحدة، فإن توقع أن تصبح الصين "غربية" لم يعد استراتيجية معقولة. ولا يعتقد كيسنجر أن الهيمنة على العالم هي "مفهوم صيني"، لكنه يعتقد أن الصين يمكن أن تصبح "قوية" للغاية، مشددا على أن ذلك "ليس في مصلحة" الولايات المتحدة.
هذا وكان كيسنجر قد صرح في وقت سابق أن على واشنطن وبكين السعي إلى تجنب وضع
تايوان في قلب علاقتهما الدبلوماسية المتوترة.
وأضاف في تصريحاته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الحاجة إلى أكبر اقتصادين في العالم لتجنب المواجهة المباشرة
تصب في مصلحة السلام العالمي، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".