https://arabic.sputniknews.com/20220612/كيف-سيكون-وضع-دونيتسك-ولوغانسك-البرلماني-في-حال-انضمامهما-إلى-روسيا-1063489248.html
كيف سيكون وضع دونيتسك ولوغانسك البرلماني في حال انضمامهما إلى روسيا
كيف سيكون وضع دونيتسك ولوغانسك البرلماني في حال انضمامهما إلى روسيا
أوضح فياتشيسلاف تيمشينكو، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي الروسي، وضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك البرلماني في حال انضمامهما إلى روسيا. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:54+0000
2022-06-12T15:54+0000
2022-06-12T15:54+0000
العالم
روسيا
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وقال تيمشينكو، في حال انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، سيتم تمثيل هاتين الجمهوريتين في المجلس الفيدرالي بنفس طريقة تمثيل الجمهوريات الأخرى.وأضاف: مثلما يتم تمثيل المناطق في المجلس الفيدرالي، الذي يفوض عضوًا واحدًا من كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فإذا أصبحت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جزءًا من روسيا، وفقًا للدستور الروسي، فإنهما ستكونان قادرتين على تفويض ممثليهما.وشدد على أن هذا يمكن أن يحدث بعد استفتاء مواطني الجمهوريتين، وسيتم تشكيل هيئات السلطتين التنفيذية والتشريعية فيهما.أما بالنسبة لنواب مجلس الدوما من الجمهوريات، فقد نوه تيمشينكو، أنه قد يكون من الضروري إجراء انتخابات فرعية. مشيرا إلى أن هذه القضايا ستظل محل بحث على المستوى البرلماني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
كيف سيكون وضع دونيتسك ولوغانسك البرلماني في حال انضمامهما إلى روسيا
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أوضح فياتشيسلاف تيمشينكو، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي الروسي، وضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك البرلماني في حال انضمامهما إلى روسيا.
وقال تيمشينكو، في حال انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، سيتم تمثيل هاتين الجمهوريتين في المجلس الفيدرالي بنفس طريقة تمثيل الجمهوريات الأخرى.
وأضاف: مثلما يتم تمثيل المناطق في المجلس الفيدرالي، الذي يفوض عضوًا واحدًا من كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فإذا أصبحت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جزءًا من روسيا، وفقًا للدستور الروسي، فإنهما ستكونان قادرتين على تفويض ممثليهما.
وشدد على أن هذا يمكن أن يحدث بعد استفتاء مواطني الجمهوريتين، وسيتم تشكيل هيئات السلطتين التنفيذية والتشريعية فيهما.
أما بالنسبة لنواب مجلس الدوما من الجمهوريات، فقد نوه تيمشينكو، أنه قد يكون من الضروري إجراء انتخابات فرعية. مشيرا إلى أن هذه القضايا ستظل محل بحث على المستوى البرلماني".