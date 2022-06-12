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https://arabic.sputniknews.com/20220612/مختص-يوضح-ضرورة-التخلي-عن-العادة-الغربية-عند-مشاهدة-الأفلام-1063481619.html
مختص يوضح ضرورة التخلي عن "العادة الغربية" عند مشاهدة الأفلام
مختص يوضح ضرورة التخلي عن "العادة الغربية" عند مشاهدة الأفلام
تحدثت مختصة الغدد الصماء في مركز البحوث والتعليم بجامعة موسكو الحكومية، زوكرا بافلوفا في مقابلة مع "سبوتنيك" عن ضرورة التخلي عن عادة تم ابتكرها الغرب أثناء... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T13:10+0000
2022-06-12T13:10+0000
مجتمع
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وقالت بافلوفا: اعتاد الروس على الذهاب إلى السينما ومشاهدة الأفلام مع "الفشار" المقرمش. مشيرة إلى أن هذه العادة التقليدية جاءت إلى بلادنا من الغرب.وقالت: لم تكن هناك مثل هذه الثقافة في بلدنا. لم يكن أحد يأكل الفشار أثناء مشاهدة الأفلام، هذه عادة غربية. محذرة في الوقت نفسه من أن تناول الفشار أثناء مشاهدة الأفلام "ضار للغاية".وقالت: أي فشار ضار بالصحة، فالحلو يعزز تراكم السعرات الحرارية والأنسجة الدهنية، والمالح يحفز الإصابة بارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يشرب الشخص الفشار مع بعض المشروبات الغازية الحلوة، وبعد أن يندمج بالفيلم، لا يستوعب مقدار ما يأكله، وهذا يؤدي إلى أضرار كبيرة.ونصحت المختصة باستبدال الفشار والمياه الغازية بالمشروبات غير المحلاة: كالماء أو شاي الأعشاب أو الشاي فقط بدون إضافة أي شيء. منوهة إلى أنه لا توجد فواكه مجففة أو مكسرات أو حلوى أو سكر. فقط المشروبات بمفردها هي البديل الأكثر صحة للفشار.
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مختص يوضح ضرورة التخلي عن "العادة الغربية" عند مشاهدة الأفلام

13:10 GMT 12.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الذهاب إلى بنك الصورتناول الفشار أثناء مشاهدة الأفلام في السينما
تناول الفشار أثناء مشاهدة الأفلام في السينما - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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تحدثت مختصة الغدد الصماء في مركز البحوث والتعليم بجامعة موسكو الحكومية، زوكرا بافلوفا في مقابلة مع "سبوتنيك" عن ضرورة التخلي عن عادة تم ابتكرها الغرب أثناء مشاهدة الأفلام.
وقالت بافلوفا: اعتاد الروس على الذهاب إلى السينما ومشاهدة الأفلام مع "الفشار" المقرمش. مشيرة إلى أن هذه العادة التقليدية جاءت إلى بلادنا من الغرب.
وقالت: لم تكن هناك مثل هذه الثقافة في بلدنا. لم يكن أحد يأكل الفشار أثناء مشاهدة الأفلام، هذه عادة غربية. محذرة في الوقت نفسه من أن تناول الفشار أثناء مشاهدة الأفلام "ضار للغاية".
وقالت: أي فشار ضار بالصحة، فالحلو يعزز تراكم السعرات الحرارية والأنسجة الدهنية، والمالح يحفز الإصابة بارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يشرب الشخص الفشار مع بعض المشروبات الغازية الحلوة، وبعد أن يندمج بالفيلم، لا يستوعب مقدار ما يأكله، وهذا يؤدي إلى أضرار كبيرة.
ونصحت المختصة باستبدال الفشار والمياه الغازية بالمشروبات غير المحلاة: كالماء أو شاي الأعشاب أو الشاي فقط بدون إضافة أي شيء. منوهة إلى أنه لا توجد فواكه مجففة أو مكسرات أو حلوى أو سكر. فقط المشروبات بمفردها هي البديل الأكثر صحة للفشار.
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