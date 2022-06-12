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https://arabic.sputniknews.com/20220612/1200-فلسطيني-في-الضفة-الغربية-يواجهون-خطر-الطرد--1063482376.html
1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر الطرد
1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر الطرد
يواجه قرابة 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة خطر التهجير، لإفساح المجال أمام الجيش الإسرائيلي لتحويلها إلى منطقة "إطلاق نار". 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T13:35+0000
2022-06-12T13:35+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة
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يأتي ذلك في أعقاب معركة قانونية تواصلت عقودا وانتهت في شهر مايو/ ايار الماضي في أعلى محكمة إسرائيلية.يفتح الحكم الطريق أمام عملية من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967.لكن المواطنين الفلسطينيين يرفضون الرحيل على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في ثمانينيات القرن الماضي، "مسافر يطا" منطقة عسكرية مغلقة تحت مسمى "منطقة إطلاق النار 918".وقالت الحكومة في المحكمة إن هذه المساحة البالغة 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت "بالغة الأهمية" لاستخدامها في عمليات التدريب وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان موسميون فقط.ونقلت "رويترز" عن وضحة أيوب أبو صبحة، إحدى سكان الفخيت، وهي واحدة من عدة قرى صغيرة في المنطقة: وأثير الكثير من الجدل خلال القضية التي تواصلت طويلا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون أو سكان موسميون.وزعمت المحكمة العليا الإسرائيلية أن السكان "فشلوا في إثبات مزاعمهم بوجود إقامة ثابتة" قبل إعلانها منطقة إطلاق نار.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/حماس-تصدر-بيانا-بشأن-مصادقة-إسرائيل-على-الاستيطان-والتهجير-في-الضفة-وتعتبره-تصعيدا-خطيرا-1061953723.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة

1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر الطرد

13:35 GMT 12.06.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAاحتجاجات ضد بناء مستوطنات في طولكرم، الضفة الغربية 1 سبتمبر 2020
احتجاجات ضد بناء مستوطنات في طولكرم، الضفة الغربية 1 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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يواجه قرابة 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة خطر التهجير، لإفساح المجال أمام الجيش الإسرائيلي لتحويلها إلى منطقة "إطلاق نار".
يأتي ذلك في أعقاب معركة قانونية تواصلت عقودا وانتهت في شهر مايو/ ايار الماضي في أعلى محكمة إسرائيلية.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
حماس تصدر بيانا بشأن مصادقة إسرائيل على الاستيطان والتهجير في الضفة وتعتبره "تصعيدا خطيرا
7 مايو, 14:08 GMT
يفتح الحكم الطريق أمام عملية من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967.
لكن المواطنين الفلسطينيين يرفضون الرحيل على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في ثمانينيات القرن الماضي، "مسافر يطا" منطقة عسكرية مغلقة تحت مسمى "منطقة إطلاق النار 918".
وقالت الحكومة في المحكمة إن هذه المساحة البالغة 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت "بالغة الأهمية" لاستخدامها في عمليات التدريب وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان موسميون فقط.
ونقلت "رويترز" عن وضحة أيوب أبو صبحة، إحدى سكان الفخيت، وهي واحدة من عدة قرى صغيرة في المنطقة:
"البلاد هاي بدهم يأخذوها منا عشان يبنوا مستوطنات. مش رايحين نطلع من هون".
وأثير الكثير من الجدل خلال القضية التي تواصلت طويلا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون أو سكان موسميون.
وزعمت المحكمة العليا الإسرائيلية أن السكان "فشلوا في إثبات مزاعمهم بوجود إقامة ثابتة" قبل إعلانها منطقة إطلاق نار.
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