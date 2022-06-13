https://arabic.sputniknews.com/20220613/الخارجية-الإيرانية-إيران-من-أكثر-الدول-التزاما-بقوانين-وكالة-الطاقة-الذرية--1063517491.html

الخارجية الإيرانية: إيران من أكثر الدول التزاما بقوانين وكالة الطاقة الذرية

الخارجية الإيرانية: إيران من أكثر الدول التزاما بقوانين وكالة الطاقة الذرية

أكدت الخارجية الإيرانية، أن إيران من بين أكثر الدول التزاما بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهما رئيس الوكالة رفايل غروسي بإصدار قرارات وبيانات وصفتها... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T11:18+0000

2022-06-13T11:18+0000

2022-06-13T11:18+0000

العالم

إيران

وكالة الطاقة الذرية

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749992_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b92c69f87fbafd5e698c68331fea85db.jpg

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن "إيران من أكثر الدول التي التزمت بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفذ بدقة التزاماتها بموضوع الضمانات الذي وقعت عليه".وتابع خطيب زاده أن "جميع إجراءات إيران النووية يمكن التراجع عنها من الناحية الفنية".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال أمس الأحد، إن طهران طرحت مقترحات وأفكار خلال مفاوضات فيينا، مع القوى الدولية الكبرى لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي، عندما كان سلوك الطرف الآخر "منطقيا".وأكد عبد اللهيان، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية أن "طهران قدمت مقترحات وأفكار ضمن المنطق وعملت بها حينما كان سلوك الطرف الآخر منطقيا".هذا وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.

https://arabic.sputniknews.com/20220613/إيران-غروسي-التقى-الأشخاص-الخطأ-في-المكان-الخطأ-في-التوقيت-الخطأ-1063513141.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, إيران, وكالة الطاقة الذرية, إسرائيل