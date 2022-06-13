https://arabic.sputniknews.com/20220613/الخارجية-الإيرانية-إيران-من-أكثر-الدول-التزاما-بقوانين-وكالة-الطاقة-الذرية--1063517491.html
الخارجية الإيرانية: إيران من أكثر الدول التزاما بقوانين وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: إيران من أكثر الدول التزاما بقوانين وكالة الطاقة الذرية
أكدت الخارجية الإيرانية، أن إيران من بين أكثر الدول التزاما بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهما رئيس الوكالة رفايل غروسي بإصدار قرارات وبيانات وصفتها... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:18+0000
2022-06-13T11:18+0000
2022-06-13T11:18+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن "إيران من أكثر الدول التي التزمت بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفذ بدقة التزاماتها بموضوع الضمانات الذي وقعت عليه".وتابع خطيب زاده أن "جميع إجراءات إيران النووية يمكن التراجع عنها من الناحية الفنية".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال أمس الأحد، إن طهران طرحت مقترحات وأفكار خلال مفاوضات فيينا، مع القوى الدولية الكبرى لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي، عندما كان سلوك الطرف الآخر "منطقيا".وأكد عبد اللهيان، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية أن "طهران قدمت مقترحات وأفكار ضمن المنطق وعملت بها حينما كان سلوك الطرف الآخر منطقيا".هذا وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/إيران-غروسي-التقى-الأشخاص-الخطأ-في-المكان-الخطأ-في-التوقيت-الخطأ-1063513141.html
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العالم, إيران, وكالة الطاقة الذرية, إسرائيل
الخارجية الإيرانية: إيران من أكثر الدول التزاما بقوانين وكالة الطاقة الذرية
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أكدت الخارجية الإيرانية، أن إيران من بين أكثر الدول التزاما بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهما رئيس الوكالة رفايل غروسي بإصدار قرارات وبيانات وصفتها بالـ "مسيسة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن "إيران من أكثر الدول التي التزمت بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفذ بدقة التزاماتها بموضوع الضمانات الذي وقعت عليه".
وأضاف أن "إيران ردت بشكل صارم على تصرفات رئيس وكالة الطاقة الذرية وقرارات الوكالة مسيسة وزيارته لإسرائيل خطأ".
وتابع خطيب زاده أن "جميع إجراءات إيران النووية يمكن التراجع عنها من الناحية الفنية".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال أمس الأحد، إن طهران طرحت مقترحات وأفكار خلال مفاوضات فيينا، مع القوى الدولية الكبرى لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي، عندما كان سلوك الطرف الآخر "منطقيا".
وأكد عبد اللهيان، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية أن "طهران قدمت مقترحات وأفكار ضمن المنطق وعملت بها حينما كان سلوك الطرف الآخر منطقيا".
وأضاف: "أي وقت يتصرف فيه الطرف الآخر بالجشع سوف نستخدم وسائلنا وقوتنا حتى يعرف الطرف الآخر أن الشعب الإيراني وراحته مهمان بالنسبة لنا"، مشددا: "نأمل أن تعمل الإجراءات المتخذة على إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي".
هذا وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.