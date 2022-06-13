https://arabic.sputniknews.com/20220613/تركيا-تسعى-لتمديد-مهام-قواتها-في-ليبيا-لمدة-18-شهرا-1063524423.html
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 18 شهرا
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 18 شهرا
أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T13:19+0000
2022-06-13T13:19+0000
2022-06-13T13:19+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
القوات
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/42/1044444201_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_eac7b85bbc717bbd8a530a1d20dccb8d.jpg
وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر في إحالته إلى البرلمان أن "الجهود التي بدأتها ليبيا لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة في البلاد".وأضاف أن "الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية مصالح أنقرة في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي تشكّلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا".وشددت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، "هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، ابتداءً من 2 يوليو/ تموز 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الدبيبة-يبحث-مع-وزير-الدفاع-التركي-دعم-برامج-تدريب-القوات-الليبية-1063289657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/42/1044444201_206:0:2754:1911_1920x0_80_0_0_a905fdd11564a897ef4d9353e1f922df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, القوات, أخبار ليبيا اليوم
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 18 شهرا
تابعنا عبر
أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.
وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر في إحالته إلى البرلمان أن "الجهود التي بدأتها ليبيا لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة في البلاد".
وأضاف أن "الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية مصالح أنقرة في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي تشكّلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا".
وشددت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، "هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".
وأضافت: "الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".
وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، ابتداءً من 2 يوليو/ تموز 2022.