https://arabic.sputniknews.com/20220613/تقرير-يسمي-الرئيس-الأمريكي-الذي-نكث-بوعده-لروسيا-بعدم-توسع-الناتو-شرقا-1063505546.html
تقرير يسمي الرئيس الأمريكي الذي نكث بوعده لروسيا بعدم توسع الناتو شرقا
تقرير يسمي الرئيس الأمريكي الذي نكث بوعده لروسيا بعدم توسع الناتو شرقا
أشار تقرير إعلامي إلى الرئيس الأمريكي الذي نكث بوعده لروسيا بعدم توسع الناتو شرقا. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T04:40+0000
2022-06-13T04:40+0000
2022-06-13T04:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وبحسب تصريحات نعوم تشومسكي، المؤرخ والفيلسوف واللغوي الأمريكي ، لـ Massachusetts Peace Action فإن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون هو من نكث بوعده لروسيا بعدم توسيع الناتو شرقا.وبحسب قوله، اتفق جورج بوش مع ميخائيل غورباتشوف على أن حلف شمال الأطلسي لن يتحرك "شبرًا واحدًا" نحو الشرق مقابل دخول ألمانيا الموحدة إلى الكتلة، قائلا:وأشار المؤرخ إلى أن بيل كلينتون ضلل الزعيم الروسي السابق بوريس يلتسين بالادعاء أنه كان يستخدم هذه التصريحات للشعب الأمريكي في الولايات المتحدة. وأوضح قائلا: "أخبر صديقه بوريس يلتسين بنص عادي"، قائلا: " لا تقلق، أنا بحاجة إلى هذا للفوز في الانتخابات الرئاسية ". وأشار تشومسكي أيضا إلى أن العديد من المسؤولين الأمريكيين يحذرون البيت الأبيض منذ 35 عاما من مخاطر تجاهل المصالح الأمنية لروسيا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
تقرير يسمي الرئيس الأمريكي الذي نكث بوعده لروسيا بعدم توسع الناتو شرقا
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أشار تقرير إعلامي إلى الرئيس الأمريكي الذي نكث بوعده لروسيا بعدم توسع الناتو شرقا.
وبحسب تصريحات
نعوم تشومسكي، المؤرخ والفيلسوف واللغوي الأمريكي ، لـ Massachusetts Peace Action فإن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون هو من نكث بوعده لروسيا بعدم توسيع الناتو شرقا.
وبحسب قوله، اتفق جورج بوش مع ميخائيل غورباتشوف على أن حلف شمال الأطلسي لن يتحرك "شبرًا واحدًا" نحو الشرق مقابل دخول ألمانيا الموحدة إلى الكتلة، قائلا:
حافظ جورج بوش الأب على وعده، وفي السنوات الأولى تبعه أيضا خليفته بيل كلينتون، ولكن في منتصف التسعينيات بدأ يقول أشياء معاكسة. في عام 1997، نكث كلينتون بوعده ودعا مجموعة Visegrad لحلف شمال الاطلسي، وخليفته جورج دبليو بوش فتح الباب أمام الجميع ودعوا حتى أوكرانيا للانضمام الى الحلف.
وأشار المؤرخ
إلى أن بيل كلينتون ضلل الزعيم الروسي السابق بوريس يلتسين بالادعاء أنه كان يستخدم هذه التصريحات للشعب الأمريكي في الولايات المتحدة. وأوضح قائلا: "أخبر صديقه بوريس يلتسين بنص عادي"، قائلا: " لا تقلق، أنا بحاجة إلى هذا للفوز في الانتخابات الرئاسية ".
وأشار تشومسكي أيضا إلى أن العديد من المسؤولين الأمريكيين يحذرون البيت الأبيض منذ 35 عاما من مخاطر تجاهل المصالح الأمنية لروسيا.