https://arabic.sputniknews.com/20220613/عون-يتعهد-لمنسقة-الأمم-المتحدة-باستكمال-المسار-الديمقراطي-بعد-الانتخابات-النيابية-1063522823.html
عون يتعهد لمنسقة الأمم المتحدة باستكمال المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية
عون يتعهد لمنسقة الأمم المتحدة باستكمال المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية
تعهد رئيس الجمهورية اللبناني، العماد ميشال عون، للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، باستكمال "المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية". 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T12:54+0000
2022-06-13T12:54+0000
2022-06-13T12:54+0000
لبنان
العالم العربي
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله بأن المسار الديمقراطي في لبنان "سيستمر مع الاستشارات ثم تأليف حكومة جديدة".ولبنان في تحدي جديد يتمثل في تسمية رئيس جديد للحكومة من خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض أن يدعو لها رئيس الجمهورية ميشال عون خلال وقت قريب.وفي لقاء متلفز، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الأجواء السياسية في البلاد توحي بصعوبة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بسرعة، معتبرا أن أغلب الحديث الذي دار خلال الفترة الماضية هو عن سعي كل فريق سياسي لاستعراض قدراته.وينتظر عون انتهاء البرلمان من انتخاب اللجان النيابية في جلسة الثلاثاء المقبل، وأن تظهر خريطة الكتل النيابية بشكل نهائي حتى يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
عون يتعهد لمنسقة الأمم المتحدة باستكمال المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية
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تعهد رئيس الجمهورية اللبناني، العماد ميشال عون، للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، باستكمال "المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام
عن عون قوله بأن المسار الديمقراطي في لبنان "سيستمر مع الاستشارات ثم تأليف حكومة جديدة".
ولبنان في تحدي جديد يتمثل في تسمية رئيس جديد للحكومة من خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض أن يدعو لها رئيس الجمهورية ميشال عون خلال وقت قريب.
وفي لقاء متلفز، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
، إن الأجواء السياسية في البلاد توحي بصعوبة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بسرعة، معتبرا أن أغلب الحديث الذي دار خلال الفترة الماضية هو عن سعي كل فريق سياسي لاستعراض قدراته.
وينتظر عون انتهاء البرلمان من انتخاب اللجان النيابية في جلسة الثلاثاء المقبل، وأن تظهر خريطة الكتل النيابية بشكل نهائي حتى يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.