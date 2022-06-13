https://arabic.sputniknews.com/20220613/هجوم-مسلح-يودي-بحياة-أكثر-من-50-شخصا-شمالي-بوركينا-فاسو-1063532103.html
هجوم مسلح يودي بحياة أكثر من 50 شخصا شمالي بوركينا فاسو
هجوم مسلح يودي بحياة أكثر من 50 شخصا شمالي بوركينا فاسو
أعلن الناطق باسم حكومة بوركينا فاسو ليونيل بيلجو مقتل 50 شخصا على الأقل بهجوم استهدف قرية في منطقة "سايتينجا" (شمالي البلاد). 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:49+0000
2022-06-13T15:49+0000
2022-06-13T15:49+0000
العالم
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قال بيلجو، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، "لقي حوالي 50 شخصا مصرعهم إثر هجوم مسلح استهدف القرية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت".
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العالم
هجوم مسلح يودي بحياة أكثر من 50 شخصا شمالي بوركينا فاسو
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أعلن الناطق باسم حكومة بوركينا فاسو ليونيل بيلجو مقتل 50 شخصا على الأقل بهجوم استهدف قرية في منطقة "سايتينجا" (شمالي البلاد).
قال بيلجو، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، "لقي حوالي 50 شخصا مصرعهم إثر هجوم مسلح استهدف القرية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت".