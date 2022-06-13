https://arabic.sputniknews.com/20220613/وزير-الخارجية-العراقي-لا-يوجد-أي-اتفاق-يسمح-للجيش-التركي-بتنفيذ-عمل-عسكري-داخل-أراضينا-فيديو-1063531904.html
وزير الخارجية العراقي: لا يوجد أي اتفاق يسمح للجيش التركي بتنفيذ عمل عسكري داخل أراضينا... فيديو
وزير الخارجية العراقي: لا يوجد أي اتفاق يسمح للجيش التركي بتنفيذ عمل عسكري داخل أراضينا... فيديو
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنه "لا يوجد أي اتفاق بين بغداد وأنقرة يسمح للجيش التركي بتنفيذ عمل عسكري داخل الأراضي العراقية"، مشددا على أنه لا يجوز أن... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:41+0000
2022-06-13T15:41+0000
2022-06-13T15:41+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقال حسين، في لقاء خاص مع قناة "الغد"، "لدينا مشكلة، الأتراك يطرحون مشكلة وجود حزب العمال الكردستاني"، مشيراً إلى أن "وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية هو بمثابة مشكلة للعراق ولتركيا أيضا".وأكد أن "القواعد العسكرية للعمال الكردستاني متواجدة في كردستان العراق وعلى الحدود الإيرانية والتركية"، لافتا إلى أن هذه المناطق نائية وصعب السيطرة عليها عسكريا، ويتدخل الجانب التركي لاستهداف عناصر الحزب في العراق، مشددا على أن هذا التدخل ليس قانونيا.وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية العراقي: لا يوجد أي اتفاق يسمح للجيش التركي بتنفيذ عمل عسكري داخل أراضينا... فيديو
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنه "لا يوجد أي اتفاق بين بغداد وأنقرة يسمح للجيش التركي بتنفيذ عمل عسكري داخل الأراضي العراقية"، مشددا على أنه لا يجوز أن تتحرك تركيا داخل الأراضي العراقية دون موافقة من حكومة بغداد.
وقال حسين، في لقاء خاص مع قناة "الغد"، "لدينا مشكلة، الأتراك يطرحون مشكلة وجود حزب العمال الكردستاني"، مشيراً إلى أن "وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية هو بمثابة مشكلة للعراق ولتركيا أيضا".
وأكد أن "القواعد العسكرية للعمال الكردستاني متواجدة في كردستان العراق وعلى الحدود الإيرانية والتركية"، لافتا إلى أن هذه المناطق نائية وصعب السيطرة عليها عسكريا، ويتدخل الجانب التركي لاستهداف عناصر الحزب في العراق، مشددا على أن هذا التدخل ليس قانونيا.
ونفى وجود أي اتفاق أمني مع تركيا، مشيرا إلى أن الأتراك يعتمدون على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بأنه إذا كان هناك “تعدٍ” فيمكن الرد للدفاع عن النفس، ولكن حتى في هذه الحالة يجب العودة إلى مجلس الأمن والأخذ برأيه ليعطي الإشارة للدفاع عن النفس.
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.