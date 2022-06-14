https://arabic.sputniknews.com/20220614/أوبك-تتوقع-انخفاضا-بإنتاج-النفط-في-روسيا-لعام-2022-بمقدار-02-مليون-برميل-يوميا-1063580628.html
"أوبك" تتوقع انخفاضا بإنتاج النفط في روسيا لعام 2022 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا
"أوبك" تتوقع انخفاضا بإنتاج النفط في روسيا لعام 2022 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا
أظهر تقرير منظمة "أوبك" لشهر يونيو/حزيران، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تتوقع انخفاضًا بإنتاج النفط والمكثفات في روسيا لعام 2022 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا،... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:13+0000
2022-06-14T13:13+0000
2022-06-14T13:13+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103718/31/1037183151_0:398:5481:3481_1920x0_80_0_0_6a1bf60badb6fe5f317f5324b2abc26a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان "أوبك": "من المتوقع أنه في عام 2022 سينخفض إنتاج الهيدروكربونات السائلة [لنفط والمكثفات] في روسيا بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميًا، وتم تعديل تقييمات الشهر السابق تخفيضاً بمقدار 0.25 مليون برميل يوميا".وتوقعت "أوبك" في تقريرها لشهر مايو، أن تصل وتيرة ارتفاع إنتاج النفط في روسيا، في عام 2022، إلى 0.1 مليون برميل يوميًا، أي إلى متوسط 10.88 مليون برميل يوميًا؛ ولكن تغيرت توقعات "أوبك" في يونيو من نمو إلى انخفاض في إنتاج النفط - إلى مستوى 10.6 مليون برميل يوميا.وفي الوقت نفسه، لفتت "أوبك" إلى أن "هناك الكثير من عدم اليقين بشأن هذه التوقعات".ويعود ذلك إلى تأثير العقوبات الغربية على روسيا، على وجه الخصوص، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الصادرات البحرية للنفط الروسي على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103718/31/1037183151_379:0:5020:3481_1920x0_80_0_0_dbb60686ada89b1230c42530287d7ee7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"أوبك" تتوقع انخفاضا بإنتاج النفط في روسيا لعام 2022 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا
تابعنا عبر
أظهر تقرير منظمة "أوبك" لشهر يونيو/حزيران، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تتوقع انخفاضًا بإنتاج النفط والمكثفات في روسيا لعام 2022 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، بدلاً من زيادة قدرها 0.1 مليون برميل يوميًا، وفقاً لتوقعات مايو/أيار المنصرم.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان "أوبك": "من المتوقع أنه في عام 2022 سينخفض إنتاج الهيدروكربونات السائلة [لنفط والمكثفات] في روسيا بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميًا، وتم تعديل تقييمات الشهر السابق تخفيضاً بمقدار 0.25 مليون برميل يوميا".
وتوقعت "أوبك" في تقريرها لشهر مايو، أن تصل وتيرة ارتفاع إنتاج النفط في روسيا، في عام 2022، إلى 0.1 مليون برميل يوميًا، أي إلى متوسط 10.88 مليون برميل يوميًا؛ ولكن تغيرت توقعات "أوبك" في يونيو من نمو إلى انخفاض في إنتاج النفط - إلى مستوى 10.6 مليون برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه، لفتت "أوبك" إلى أن "هناك الكثير من عدم اليقين بشأن هذه التوقعات".
ويعود ذلك إلى تأثير العقوبات الغربية على روسيا، على وجه الخصوص، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الصادرات البحرية للنفط الروسي على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.